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В Белгороде задержали субподрядчика стройки, где погиб 19-летний студент

1 ноября 2020, 07:17
Фото: пресс-служба Следственного комитета по Белгородской области
Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который являлся субподрядчиком строительства, где погиб 19-летний белгородец. В настоящее время мужчина в изоляторе. Он уже дал показания, сообщили в региональном следкоме.

По информации ведомства, в Белгороде задержали 45-летнего индивидуального предпринимателя, который привлёк к строительным работам студентов, не обеспечив безопасность и нарушив строительные правила и нормы.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе. Он дал показания. Также правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 30 октября в областном центре на улице Апанасенко погиб 19-летний рабочий. Студент первого курса БГТУ имени Шухова подрабатывал на стройке. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с сокурсником не были устроены официально, трудовой договор с ними не заключали. При этом их отправили работать в вырытую траншею. Во время работы стены у неё обвалились и засыпали 19-летнего парня.

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