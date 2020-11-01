В Белгороде задержали субподрядчика стройки, где погиб 19-летний студент

Напомним, 30 октября в областном центре на улице Апанасенко погиб 19-летний рабочий. Студент первого курса БГТУ имени Шухова подрабатывал на стройке. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с сокурсником не были устроены официально, трудовой договор с ними не заключали. При этом их отправили работать в вырытую траншею. Во время работы стены у неё обвалились и засыпали 19-летнего парня.