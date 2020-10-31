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Под Белгородом водитель сбил 15-летнего мотоциклиста

31 октября 2020, 12:08
Фото: Бел.Ру
За сутки на белгородских дорогах пострадали два человека. В обоих случаях есть пострадавшие, которым потребовалась госпитализация и медицинская помощь.

В Строителе 30 октября 37-летний водитель проигнорировал преимущество мотоциклиста при повороте налево с улицы 5 Августа. В результате 15-летний подросток столкнулся с Renault Logan, а потом ещё и наехал на припаркованный неподалёку ВАЗ-21150. Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

В Алексеевском горокруге около 18:30 водитель за рулём Lifan 215800 вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулём которого находился 60-летний водитель. В результате столкновения автомобилей пострадала пассажирка отечественного авто. 61-летнюю женщину с травмами доставили в лечебное учреждение.

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