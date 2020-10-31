Под Белгородом водитель сбил 15-летнего мотоциклиста

В Строителе 30 октября 37-летний водитель проигнорировал преимущество мотоциклиста при повороте налево с улицы 5 Августа. В результате 15-летний подросток столкнулся с Renault Logan, а потом ещё и наехал на припаркованный неподалёку ВАЗ-21150. Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
В Алексеевском горокруге около 18:30 водитель за рулём Lifan 215800 вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулём которого находился 60-летний водитель. В результате столкновения автомобилей пострадала пассажирка отечественного авто. 61-летнюю женщину с травмами доставили в лечебное учреждение.