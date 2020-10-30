В Белгороде представили список аптек, в которых можно купить необходимые лекарства

Список состоит из 18 аптек, с ним можно ознакомиться ниже. В некоторых точках заказ можно оформить через интернет. Также в таблице представлены номера телефонов, по которым можно узнать, есть ли в аптеке необходимые лекарства.
Наличие препаратов департамент экономразвития и депздрав обещали контролировать ежедневно.
Кроме этого, в ведомстве напомнили о работающих в регионе горячих линиях. Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону +7 (800) 707-10-03. Звонки принимают каждый день с 7:00 до 21:00.
Номер телефона управления по развитию потребительского рынка: +7 (4722) 32-34-03.
Для заболевших, прибывших из-за границы и самоизолированных работают горячие линии МФЦ (+7 (800) 707-10-03; 8 (4722) 42-42-42) и депздрава (+7 (4722) 27-26-25).
По вопросам «ковидных» выплат медработники могут обращаться по номеру депздрава +7 (4722) 32-57-62.
Горячая линия для помощи пожилым, маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья: +7 (800) 200-34-11 (волонтёры штаба «Мы вместе» ОНФ), +7 (4722) 33-39-07 (управление соцзащиты населения Белгорода), +7 (4722) 27-63-23 (Центр помощи одиноким и пожилым людям).
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1
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+7 (800) 300-69-39
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2
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«С.О.Ц. Аптека»
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+7 (4722) 36-59-03
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3
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«Надежда-Фарм»
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+7 (800) 100-80-63
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4
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+7 (800) 234-78-51
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5
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+7 (800) 755-00-03
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6
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+7 (4722) 21-94-06
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7
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+7 (800) 200-90-01
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8
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+7 (800) 550-13-07
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9
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+7 (800) 250-24-26
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10
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+7 (800) 777-22-33
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11
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+7 (4722) 34-53-39
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12
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+7 (4722) 53-71-58
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13
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+7 (495) 788-70-30
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14
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+7 (800) 100-01-03
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15
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+7 (4722) 78-14-44
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16
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+7 (812) 425-17-17
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17
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+7 (800) 550-57-86
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18
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+7 (4722) 25-69-61