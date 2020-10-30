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В Белгороде представили список аптек, в которых можно купить необходимые лекарства

30 октября 2020, 08:23
Фото: ИА «Бел.Ру»
Список подготовил региональный департамент экономического развития. В некоторых аптеках заказ можно сделать через интернет. Наличие препаратов в них обещают контролировать каждый день.

Список состоит из 18 аптек, с ним можно ознакомиться ниже. В некоторых точках заказ можно оформить через интернет. Также в таблице представлены номера телефонов, по которым можно узнать, есть ли в аптеке необходимые лекарства.

Наличие препаратов департамент экономразвития и депздрав обещали контролировать ежедневно.

Кроме этого, в ведомстве напомнили о работающих в регионе горячих линиях. Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону +7 (800) 707-10-03. Звонки принимают каждый день с 7:00 до 21:00.

Номер телефона управления по развитию потребительского рынка: +7 (4722) 32-34-03.

Для заболевших, прибывших из-за границы и самоизолированных работают горячие линии МФЦ (+7 (800) 707-10-03; 8 (4722) 42-42-42) и депздрава (+7 (4722) 27-26-25).

По вопросам «ковидных» выплат медработники могут обращаться по номеру депздрава +7 (4722) 32-57-62.

Горячая линия для помощи пожилым, маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья: +7 (800) 200-34-11 (волонтёры штаба «Мы вместе» ОНФ), +7 (4722) 33-39-07 (управление соцзащиты населения Белгорода), +7 (4722) 27-63-23 (Центр помощи одиноким и пожилым людям).

1

«Социалочка»

+7 (800) 300-69-39

2

«С.О.Ц. Аптека»

+7 (4722) 36-59-03

3

«Надежда-Фарм»

+7 (800) 100-80-63

4

«Для Бережливых»

+7 (800) 234-78-51

5

«Вита»

+7 (800) 755-00-03

6

«Аптека на Народном»

+7 (4722) 21-94-06

7

«Апрель»

+7 (800) 200-90-01

8

«Алоэ»

+7 (800) 550-13-07

9

«Здравсити»

+7 (800) 250-24-26

10

«АСНА»

+7 (800) 777-22-33

11

«Мир лекарств»

+7 (4722) 34-53-39

12

«Аптека.ру»

+7 (4722) 53-71-58

13

Будь здоров!

+7 (495) 788-70-30

14

Социальная аптека

+7 (800) 100-01-03

15

AptekaMos.ru

+7 (4722) 78-14-44

16

Zelenka.ru

+7 (812) 425-17-17

17

Люкс Фарма

+7 (800) 550-57-86

18

Аптека 31 Плюс

+7 (4722) 25-69-61

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#Новости#Коронавирус#Белгородская область#Лекарства#Аптека#Горячие линии#Общество
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