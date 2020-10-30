В Белгороде отремонтируют сквер за 8,5 млн рублей

Согласно документам госконтракта, работы генеральный подрядчик выполнит за один месяц. При этом он должен дать гарантию на верхний слой покрытия в течение шести лет, тротуарную плитку — пять лет, водоотводные сооружения — шесть лет и на оборудование детских и спортивных площадок — 12 месяцев.