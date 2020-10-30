В Белгороде отремонтируют сквер за 8,5 млн рублей

Городская администрация благоустроит сквер на улице Почтовая. На работы направят 8,5 млн рублей. Средства возьмут из субсидий областного бюджета. В стоимость входят подготовительные работы, установка бортового камня, ремонт дорожной одежды и водоотвода, установка поребрика, укладка тротуарной плитки, оборудование детской и спортивной площадок вместе с малыми архитектурными формами. Также в стоимость работ входит озеленение территории и наружное освещение.
Согласно документам госконтракта, работы генеральный подрядчик выполнит за один месяц. При этом он должен дать гарантию на верхний слой покрытия в течение шести лет, тротуарную плитку — пять лет, водоотводные сооружения — шесть лет и на оборудование детских и спортивных площадок — 12 месяцев.
Выполнять работы будет ООО «Салют».
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Салют» зарегистрировано в 2007 году в Белгороде. Основной вид деятельности — торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах. Руководитель и бенефициар — Андрей Бурлуцкий. В 2019 году чистая прибыль компании составила 451 тысячу рублей. В 2020 году компания уже отремонтировала стадион МБОУ СОШ № 5 в Белгороде (11,7 млн рублей), а сейчас капитально ремонтирует стадион школы № 2 в посёлке Северный (13,7 млн рублей).