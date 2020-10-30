Правоохранители наводят порядок на энергорынке РФ

Как сообщает gazeta.ru, дело о мошенничестве в особо крупном размере СК инициировал двадцать второго октября. В полицию было передано заявление о том, что в течение девятилетнего периода энергохолдинг и его “дочка” «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более пяти с половиной миллиардов рублей, являющихся задолженностью по энергоподаче. Согласно имеющейся информации, руководство ТНС игнорировало задолженность, отправляя деньги в офшоры.