Правоохранители наводят порядок на энергорынке РФ

Совладелец и председатель совета директоров — глава ФК ЦСКА Евгений Гинер.
Как сообщает gazeta.ru, дело о мошенничестве в особо крупном размере СК инициировал двадцать второго октября. В полицию было передано заявление о том, что в течение девятилетнего периода энергохолдинг и его “дочка” «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более пяти с половиной миллиардов рублей, являющихся задолженностью по энергоподаче. Согласно имеющейся информации, руководство ТНС игнорировало задолженность, отправляя деньги в офшоры.
По итогам следственных действий в столичном офисе «ТНС энерго», а также в квартире Афанасьева, назначенного в прошлом году, и квартире Щурова, занимающего позиции в руководстве холдинга с 2012 года, изъяли компьютеры и бухгалтерские документы за последние девять лет.
Помимо того, стоит отметить резонансное дело клана Арашуковых. Бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова обвиняли в убийстве и участии в преступной группировке. Вместе с тем советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявляли обвинение в хищении газа на тридцать два миллиарда, а гендиректору «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову - в мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее время проверяются крупные проекты газового, сбытового секторов и генерирующих сфер с нарушениями. В разработке МВД и СК находятся как федеральные чиновники, так и госкомпании.