Перевозчики в Перми обратились к антимонопольщикам

Однако сейчас малый бизнес опасается, что не получит и оставшихся маршрутов. Предполагалось, что их разыграют по контрактам со сниженными техническими требованиями к автобусам и мелкими лотами, но условия снова поменяли. Вероятно, единственным победителем торгов станет компания ООО «Автомиг», успехи которой журналисты связывают с бывшим бизнесменом из Москвы, а ныне замглавы краевого минтранса Александром Клебановым. Именно он настаивал на проведении конкурса на обслуживание маршрутов, а не аукциона.