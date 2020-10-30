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Posted 30 октября 2020, 13:42

Published 30 октября 2020, 13:42

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Перевозчики в Перми обратились к антимонопольщикам

Перевозчики в Перми обратились к антимонопольщикам

30 октября 2020, 13:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пермские перевозчики обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с десятками жалоб о том, что их пытаются вытеснить с рынка. Они заявляют, что конкурсные процедуры на осуществление городских пассажирских перевозок проходят с нарушениями закона о защите конкуренции.

12-13 октября городские власти объявили о проведении торгов на право обслуживания семи пермских автобусных маршрутов в течение пяти ближайших лет. Однако в списке критериев стоят несколько сомнительных пунктов, первым из которых является обязательное наличие новых автобусов. По мнению заявителей, это положение создает преимущества конкретным компаниям, пишет Properm.ru.

Другой сомнительный пункт касается наличия материальных ресурсов у перевозчика. Он рассчитывается таким образом, что пермский перевозчик, работающий на местном рынке 20 лет и имеющий парк в 20 новых автобусов, проиграет московской компании, которая пришла в город два года назад, но имеет в собственности 200 автобусов.

Небольшие перевозчики уверены, что их пытаются вытеснить с рынка. Если раньше они могли получать прибыль от полученного на торгах маршрута напрямую, то теперь городские власти будут забирать деньги себе и расплачиваться с перевозчиками за объем работы. Получается, что две московские компании и пермский МУП в совокупности забрали 55–60% рынка.

Однако сейчас малый бизнес опасается, что не получит и оставшихся маршрутов. Предполагалось, что их разыграют по контрактам со сниженными техническими требованиями к автобусам и мелкими лотами, но условия снова поменяли. Вероятно, единственным победителем торгов станет компания ООО «Автомиг», успехи которой журналисты связывают с бывшим бизнесменом из Москвы, а ныне замглавы краевого минтранса Александром Клебановым. Именно он настаивал на проведении конкурса на обслуживание маршрутов, а не аукциона.

Александр Клебанов пришел в министерство транспорта Пермского края в 2018 году. По имеющимся у журналистов данным, именно он курировал закупку трамваев «Лев» и «Львенок» в Пермь, на которой городской бюджет потерял почти 90 млн руб. Как и в случае с автобусными торгами, документы составляли «под конкретного игрока», хотя формально все соответствовало законодательству. Контракт выиграла московская ПК «Транспортные системы».

На текущий момент ситуация развивается также: мэрия пытается расчистить рынок для конкретных московских компаний. При этом лоббирование выглядит настолько странно, что пермские игроки больше не могут оставаться в стороне и делают согласованные юридические демарши для своего выживания.

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