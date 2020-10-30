На границе Белгородской области стоит огромная очередь грузовиков

В пресс-службе Белгородской таможни сообщили, что за прошедшие сутки Россию покинули 127 грузовиков, а за день до этого — 120 аналогичных машин. При этом в движении легковых автомобилей никаких задержек нет, а пробка из грузовиков образовалась только в сторону Украины.