На границе Белгородской области стоит огромная очередь грузовиков

На границе с Украиной застряли около 70 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородской таможни, сказав, что такое явление продолжается уже не первые сутки. Так, например, 28 октября на выезд из России стояли 40 грузовиков, а 29 октября — уже 50 грузовых автомобилей.
Причиной образования пробки назвали снижение пропускной скорости со стороны украинских пограничников. Машины подолгу стоят на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».
В пресс-службе Белгородской таможни сообщили, что за прошедшие сутки Россию покинули 127 грузовиков, а за день до этого — 120 аналогичных машин. При этом в движении легковых автомобилей никаких задержек нет, а пробка из грузовиков образовалась только в сторону Украины.