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На границе Белгородской области стоит огромная очередь грузовиков

30 октября 2020, 13:40
Фото: Пресс-служба Белгородской таможни
Перед таможней в Нехотеевке образовалась длинная очередь грузовых автомобилей. Все они направляются на выезд из России. Причиной такого скопления машин стало то, что с украинской стороны снизили скорость пропуска.

На границе с Украиной застряли около 70 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородской таможни, сказав, что такое явление продолжается уже не первые сутки. Так, например, 28 октября на выезд из России стояли 40 грузовиков, а 29 октября — уже 50 грузовых автомобилей.

Причиной образования пробки назвали снижение пропускной скорости со стороны украинских пограничников. Машины подолгу стоят на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».

В пресс-службе Белгородской таможни сообщили, что за прошедшие сутки Россию покинули 127 грузовиков, а за день до этого — 120 аналогичных машин. При этом в движении легковых автомобилей никаких задержек нет, а пробка из грузовиков образовалась только в сторону Украины.

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