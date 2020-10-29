Власти могут продлить налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса

Ранее подобные меры ввели для 12 отраслей предпринимательства. Сейчас речь идёт о сфере общепита, спортивных и культурных учреждениях, а также салонах красоты и предприятиях бытовых услуг. По данным «Известий», бизнес может получить отсрочку по уплате налогов до 1 апреля будущего года. Исключением станут НДС и платежи самозанятых.
Принципиальное решение пока не принято, в связи с чем список отраслей может поменяться. По мнению экспертов, для более эффективного подхода каникулы следует предоставлять по фактическим критериям. Не исключено, что власти рассмотрят поддержку компаний, которые восстановились хуже остальных.