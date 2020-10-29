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Власти могут продлить налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса

29 октября 2020, 09:22
Фото: ИА Бел.Ру
Российские власти могут продлить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Этот вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее подобные меры ввели для 12 отраслей предпринимательства. Сейчас речь идёт о сфере общепита, спортивных и культурных учреждениях, а также салонах красоты и предприятиях бытовых услуг. По данным «Известий», бизнес может получить отсрочку по уплате налогов до 1 апреля будущего года. Исключением станут НДС и платежи самозанятых.

Принципиальное решение пока не принято, в связи с чем список отраслей может поменяться. По мнению экспертов, для более эффективного подхода каникулы следует предоставлять по фактическим критериям. Не исключено, что власти рассмотрят поддержку компаний, которые восстановились хуже остальных.

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