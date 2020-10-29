В Белгородской области выявили 30 фальшивых банкнот за три месяца

Злоумышленники продолжают отдавать предпочтение купюрам номиналом в 5 тысяч рублей — таких подделок эксперты насчитали 22. Проверку на подлинность не прошли шесть банкнот по 1 тысяче и две по 2 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении ГУ Банка России.
Вместе с этим в Белгородской области отмечается сокращение объёма фальшивок в валюте. Так, за третий квартал изъято только четыре банкноты в долларах и евро, хотя в 2019 году их насчитывалось 12.
Всего же в российской банковской системе с июля по сентябрь выявлено 10 922 поддельные купюры. В совокупном объёме преобладают рубли, тогда как иностранных денежных знаков только 524 единицы. Большая часть приходится на доллары США.
В отделении напомнили, что Центробанк проводит дистанционное обучение кассиров магазинов и сотрудников других предприятий, работающих с наличными. Завершившие курс проходят тестирование и получают электронный сертификат. В Белгородской области уже есть его обладатели.