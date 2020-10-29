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В Белгородской области выявили 30 фальшивых банкнот за три месяца

29 октября 2020, 11:40
Фото: ИА Бел.Ру
В Белгородской области сократилось количество подделок, выявляемых в банковском секторе. С июля по сентябрь обнаружили 30 фальшивок, тогда как годом ранее их было в полтора раза больше.

Злоумышленники продолжают отдавать предпочтение купюрам номиналом в 5 тысяч рублей — таких подделок эксперты насчитали 22. Проверку на подлинность не прошли шесть банкнот по 1 тысяче и две по 2 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении ГУ Банка России.

Вместе с этим в Белгородской области отмечается сокращение объёма фальшивок в валюте. Так, за третий квартал изъято только четыре банкноты в долларах и евро, хотя в 2019 году их насчитывалось 12.

Всего же в российской банковской системе с июля по сентябрь выявлено 10 922 поддельные купюры. В совокупном объёме преобладают рубли, тогда как иностранных денежных знаков только 524 единицы. Большая часть приходится на доллары США.

В отделении напомнили, что Центробанк проводит дистанционное обучение кассиров магазинов и сотрудников других предприятий, работающих с наличными. Завершившие курс проходят тестирование и получают электронный сертификат. В Белгородской области уже есть его обладатели.

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