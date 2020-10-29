В Белгородской области спасатели вырезали водителя из попавшей в ДТП «Газели»

КамАЗ и «Газель» столкнулись в районе поворота на село Новосёловка. Водитель второго автомобиля не смог выбраться самостоятельно, поэтому на помощь вызвали сотрудников МЧС. С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили пострадавшего. По данным ГУ МЧС по региону, мужчину госпитализировали с травмами.
По информации УМВД России по Белгородской области, авария произошла в 13:20 на автодороге «Крым». Пострадавшему водителю «Газели» 25 лет. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции до двигавшегося впереди КамАЗа.