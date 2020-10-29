Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области спасатели вырезали водителя из попавшей в ДТП «Газели»

29 октября 2020, 08:06
Фото: УМВД России по Белгородской области
Днём 28 октября в Ивнянском районе произошла авария, в результате которой мужчина оказался зажат в искорёженном автомобиле. Его пришлось доставать спасателям с помощью специального инструмента.

КамАЗ и «Газель» столкнулись в районе поворота на село Новосёловка. Водитель второго автомобиля не смог выбраться самостоятельно, поэтому на помощь вызвали сотрудников МЧС. С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили пострадавшего. По данным ГУ МЧС по региону, мужчину госпитализировали с травмами.

По информации УМВД России по Белгородской области, авария произошла в 13:20 на автодороге «Крым». Пострадавшему водителю «Газели» 25 лет. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции до двигавшегося впереди КамАЗа.

Фото: УМВД России по Белгородской области

Материалы по теме
Троих человек вырезали из смятых машин после аварии в Белгородской областиВ Белгородской области спасатели вырезали из машины пострадавшего в ДТП водителяВодителя вырезали из иномарки после ДТП с ГАЗелью в Белгородской области
#Новости#Госавтоинспекция белгородской области#Госавтоинспекция#Авария#МЧС#ДТП#Гибдд#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18