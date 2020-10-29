Потому что я врач: кто и как помогает в Белгороде пациентам с инсультом?

Инсульт не спрашивает разрешения. Он врывается в вашу жизнь бесцеремонно и бьёт настолько сильно, насколько это возможно. Сегодня, во Всемирный день борьбы с инсультом, рассказываем о тех, кто ежедневно помогает белгородцам получить второй шанс.
Это интервью с врачами Белгородской областной больницы, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов, перенёсших инсульт. Медицинские работники – это обычные люди со своими страхами, переживаниями, постоянным грузом ответственности. Об этом и будет диалог. О личном. И в основном о том, что врачи никогда не расскажут в рабочих стенах.