Потому что я врач: кто и как помогает в Белгороде пациентам с инсультом?

Это интервью с врачами Белгородской областной больницы, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов, перенёсших инсульт. Медицинские работники – это обычные люди со своими страхами, переживаниями, постоянным грузом ответственности. Об этом и будет диалог. О личном. И в основном о том, что врачи никогда не расскажут в рабочих стенах.