Белгородские бюджетники смогут рассчитывать на субсидию по ипотеке в 6 млн рублей

В документе говорилось, что белгородцы, работающие в бюджетной сфере, могут получать ежемесячные субсидии на ипотеку, которую взяли с 17 апреля по 1 ноября текущего года. Максимальная сумма кредита не должна была превышать 3 млн рублей, а процентная ставка — не выше 6,5% годовых.