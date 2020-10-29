Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородские бюджетники смогут рассчитывать на субсидию по ипотеке в 6 млн рублей

29 октября 2020, 10:03
Фото: Бел.Ру
В белгородской облдуме одобрили повышение максимальной суммы ипотеки, по которой бюджетники смогут получить субсидию. Ранее этот порог был установлен в размере 3 млн рублей, теперь его подняли вдвое.

На заседании депутатов Белгородской областной думы приняли новую редакцию закона «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Старая редакция была принята в июне 2020 года в рамках реализации программы «президентской» и «губернаторской» ипотеки.

В документе говорилось, что белгородцы, работающие в бюджетной сфере, могут получать ежемесячные субсидии на ипотеку, которую взяли с 17 апреля по 1 ноября текущего года. Максимальная сумма кредита не должна была превышать 3 млн рублей, а процентная ставка — не выше 6,5% годовых.

В новую редакцию закона внесли изменения и увеличили максимальный размер ипотеки. Теперь субсидии бюджетники смогут получать по ипотеке до 6 млн рублей. Программа будет действовать до 1 июля 2021 года. Процентную ставку оставили той же.

В правительстве области пояснили, что получателями субсидии могут стать граждане, постоянно проживающие в области и трудящиеся в бюджетной сфере. Вторая категория получателей — работники организаций, учредители (акционеры, участники) которых — Российская Федерация, Белгородская область, муниципалитеты, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти и органы МСУ региона.

Материалы по теме
Белгородским бюджетникам увеличат сумму субсидированной ипотеки до 6 млн рублейВ России могут запустить ипотеку на строительство частных домовЛьготную ипотеку в России продлили до июля 2021 года
#Новости#Субсидии#Ипотека#Бюджетники#Новости Белгорода#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18