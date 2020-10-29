Белгородские бюджетники смогут рассчитывать на субсидию по ипотеке в 6 млн рублей

На заседании депутатов Белгородской областной думы приняли новую редакцию закона «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Старая редакция была принята в июне 2020 года в рамках реализации программы «президентской» и «губернаторской» ипотеки.
В документе говорилось, что белгородцы, работающие в бюджетной сфере, могут получать ежемесячные субсидии на ипотеку, которую взяли с 17 апреля по 1 ноября текущего года. Максимальная сумма кредита не должна была превышать 3 млн рублей, а процентная ставка — не выше 6,5% годовых.
В новую редакцию закона внесли изменения и увеличили максимальный размер ипотеки. Теперь субсидии бюджетники смогут получать по ипотеке до 6 млн рублей. Программа будет действовать до 1 июля 2021 года. Процентную ставку оставили той же.
В правительстве области пояснили, что получателями субсидии могут стать граждане, постоянно проживающие в области и трудящиеся в бюджетной сфере. Вторая категория получателей — работники организаций, учредители (акционеры, участники) которых — Российская Федерация, Белгородская область, муниципалитеты, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти и органы МСУ региона.