Белгородская прокуратура внесла представление УК за дом с трещинами на стенах

О возможном обрушении здания сообщили жители посёлка в Губкинском горокруге Белгородской области. На несущих стенах образовались трещины, но управляющая компания обследования и техосмотры своевременно не проводила. Вопрос о дальнейшей судьбе дома пока не решён, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В октябре 2020 года на несущих стенах многоквартирного дома № 3 на улице Центральной в посёлке Троицком образовались сквозные трещины. Здание оказалось на грани обрушения. Обслуживает проблемный дом ООО УК «Партнёр». Как выяснили в прокуратуре, компания своевременно не проводила текущие обследования, технические осмотры конструкций здания, не принимала мер к установлению причин появления трещин и предотвращению последствий. Директор организации получил представление от городского прокурора. По итогам проверки регионального Госжилнадзора возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. УК заключила договор со специализированной организацией для определения техсостояния и причин образования трещин. Что будет с домом, решат по итогам проверки. Материалы по теме Высотки в Старом Осколе дали трещину Власти решили узнать, почему недавно построенный детсад под Белгородом дал трещины Белгородец отсудил у дорожников компенсацию за трещины в стенах дома