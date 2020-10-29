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Белгородская прокуратура внесла представление УК за дом с трещинами на стенах

29 октября 2020, 15:11
Фото: ИА «Бел.Ру»
О возможном обрушении здания сообщили жители посёлка в Губкинском горокруге Белгородской области. На несущих стенах образовались трещины, но управляющая компания обследования и техосмотры своевременно не проводила. Вопрос о дальнейшей судьбе дома пока не решён, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В октябре 2020 года на несущих стенах многоквартирного дома № 3 на улице Центральной в посёлке Троицком образовались сквозные трещины. Здание оказалось на грани обрушения.

Обслуживает проблемный дом ООО УК «Партнёр». Как выяснили в прокуратуре, компания своевременно не проводила текущие обследования, технические осмотры конструкций здания, не принимала мер к установлению причин появления трещин и предотвращению последствий.

Директор организации получил представление от городского прокурора. По итогам проверки регионального Госжилнадзора возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

УК заключила договор со специализированной организацией для определения техсостояния и причин образования трещин. Что будет с домом, решат по итогам проверки.

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#Новости#Прокуратура#Трещины#Дом#УК#Губкинский горокруг#Общество
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