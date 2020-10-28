Суд приговорил к заключению учредителя группы «Новый поток» Мазурова

Суд расценил как неуважение отказ Мазурова раскрыть своим кредиторам все активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет задолженностей.
По оценкам кредиторов, долг предпринимателя трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company составляет около 70 миллионов евро по договору гарантии по английскому праву. Гарантия была выдана несколько лет назад в обеспечение обязательств НПЗ. Но так как последний обязательства по предоплате за поставку не исполнил, от Мазурова, как гаранта, потребовали выплатить денежные средства, пишет Коммерсантъ.
VTB Commodities, «дочка» ВТБ, обратилась к Лондонскому международному третейскому суду (LCIA), который в конце апреля 2020 года вынес постановление, по которому всю сумму следует взыскать с бизнесмена. Также компания обратилась к Верховному суду Британских Виргинских островов и попросила наложить арест на все активы Мазурова. Судебной инстанцией это заявление было удовлетворено.
Как говорит судебное решение, экс-владелец НПЗ был обязан предоставить все данные о своих активах, куда входят счета в банках, акции предприятий, в уставном капитале которых он принимает участие напрямую либо косвенно. Но Мазуров это требование не выполнил и ему дали 18 месяцев тюрьмы за проявление неуважения к правосудию.
Кроме ВТБ, одним из самых крупных кредиторов Мазурова является Сбербанк. Финансовую организацию признали потерпевшей в уголовном деле предпринимателя. Еще летом прошлого года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он обвинялся в краже $29 млн у Сбербанка, а также в том, что совершил растрату приблизительно 0,5 млрд рублей. Сейчас все следственные мероприятия уже закончены. Но сам бизнесмен свою вину в перечисленных преступлениях не признает.
В ситуации, если Мазуров решит снова открыть бизнес или захочет вести предпринимательскую деятельность в другой стране, его кредитная история будет существенно испорчена из-за решения суда на островах. Скорее всего, у него не будет возможности получения крупного займа или того, чтобы стать клиентом крупного банка. В любом случае все деньги должны быть списаны в пользу кредиторов.