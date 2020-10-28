Суд приговорил к заключению учредителя группы «Новый поток» Мазурова

Кроме ВТБ, одним из самых крупных кредиторов Мазурова является Сбербанк. Финансовую организацию признали потерпевшей в уголовном деле предпринимателя. Еще летом прошлого года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он обвинялся в краже $29 млн у Сбербанка, а также в том, что совершил растрату приблизительно 0,5 млрд рублей. Сейчас все следственные мероприятия уже закончены. Но сам бизнесмен свою вину в перечисленных преступлениях не признает.