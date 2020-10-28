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Минфин выступил против индексации выплат работающим пенсионерам

28 октября 2020, 10:33
Фото: ИА Бел.Ру
По словам главы ведомства Антона Силуанова, вопрос не в деньгах, а «в некой справедливости».

В ходе выступления в Госдуме министр напомнил, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок. Работающий пенсионер продолжает получать доход, который, как считает Силуанов, в среднем превышает темпы инфляции. Индексацию выплат в этом случае чиновник считает не совсем справедливым решением, передаёт ТАСС.

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года, хотя думская оппозиция и некоторые сенаторы неоднократно требовали вернуть эту норму. В октябре 2020 года эту тему затронул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Тогда Миронов утверждал, что глава государства поручил правительству разработать инициативу по возобновлению индексации выплат трудоустроенным пенсионерам.

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