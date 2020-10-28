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Хабиб Нурмагомедов: Я сделал достаточно, чтобы считаться лучшим

28 октября 2020, 10:27
Фото: wikipedia.org
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался после завершения карьеры.

«Самый пик карьеры, следующая защита была бы за очень большие деньги, – приводит «Советский спорт» слова Нурмагомедова. – Я счастлив, что принял такое решение. Считаю, это самое лучшее и подходящее время, чтобы принять такое решение.

На пике уйти не каждый может.Но я знаю, что через год, два, три, хоть через пять лет мне придется принимать такое решение. И я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим».

Напомним, Нурмагомедов ушел из ММА после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. За всю карьеру россиянин провел 29 боев и одержал 29 побед, 13 из которых – в UFC.

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