Хабиб Нурмагомедов: Я сделал достаточно, чтобы считаться лучшим

«Самый пик карьеры, следующая защита была бы за очень большие деньги, – приводит «Советский спорт» слова Нурмагомедова. – Я счастлив, что принял такое решение. Считаю, это самое лучшее и подходящее время, чтобы принять такое решение.
На пике уйти не каждый может.Но я знаю, что через год, два, три, хоть через пять лет мне придется принимать такое решение. И я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим».
Напомним, Нурмагомедов ушел из ММА после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. За всю карьеру россиянин провел 29 боев и одержал 29 побед, 13 из которых – в UFC.