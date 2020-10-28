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Дети чаще всего заражают коронавирусом своих родителей

28 октября 2020, 05:10
Фото: pixabay.com
Первый заместитель департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова рассказала, что чаще всего родителей коронавирусом заражают дети – бессимптомные носители. При этом у них нет никаких клинических показателей. А вот взрослые болеют COVID-19 во всех проявлениях.

Как отметила Крылова, чаще всего бессимптомных носителей медики обнаруживают в ходе тестирования людей, которые побывали в контакте с заражённым.

Мы не просто обследуем прохожих, а целевые группы. Чаще всего это люди из контактов. Бывает такой парадокс, что тот человек, который заболел, вокруг него организовывается пул носителей. Были и случаи, когда бессимптомные носители заражали людей, чаще всего это дети.Людмила Крылова

Крылова также отметила, что факт передачи вируса от бессимптомных детей родителям наукой ещё не изучен. Они могут долго оставаться носителями, сами не болеть, но при этом инфицировать своих родственников.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что дети не являются активными носителями COVID-19, напротив, их заражают взрослые. В ведомстве опровергли предположение о том, что пожилые могут подхватить вирус от школьников.

По состоянию на 26 октября в Белгородской области из общего числа заражённых медики обнаружили 77 бессимптомных носителей вируса, из которых 27 детей.

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