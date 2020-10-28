Дети чаще всего заражают коронавирусом своих родителей

Мы не просто обследуем прохожих, а целевые группы. Чаще всего это люди из контактов. Бывает такой парадокс, что тот человек, который заболел, вокруг него организовывается пул носителей. Были и случаи, когда бессимптомные носители заражали людей, чаще всего это дети.Людмила Крылова