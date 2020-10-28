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Активисты ОНФ нашли повреждения изоляции на теплотрассах Белгорода

28 октября 2020, 18:00
Фото: ОНФ в Белгородской области
Проверка тепловых сетей областного центра закончилась обращениями в администрацию — активисты регионального Общероссийского народного фронта нашли несколько дефектов, которые могут обернуться большими проблемами. Рейд проходил в рамках всероссийского мониторинга «С теплом – труба».
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ОНФ

Общественники вместе с представителями департамента городского хозяйства мэрии и теплосетевой компании проверили состояние отремонтированных в этом году открытых участков теплотрасс на улицах Привольная, Гагарина и Победы. По мнению экспертов, используемой теплоизоляции в местах перехода линий с воздушного в подземную недостаточно.

В пресс-службе ОНФ заметили, что устранение дефектов позволит не только снизить потерю тепла, но и сделает участки безопасными для местных жителей.

Помимо этого, комиссия посетила места, на которые жаловались горожане. Сильные повреждения изоляции труб подтвердились на улицах Раздольная и Октябрьская у ж/д депо — из одной трубы шёл пар и текла горячая вода. Обо всех недостатках общественники сообщили в мэрию и теплосетевой компании.

Как прокомментировали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе белгородского филиала «Квадры», в Белгороде предприятие обслуживает 673,1 км теплосетей. Обходчики компании в соответствии с графиком проводят ежедневные осмотры трубопроводов и следят за состоянием теплоизоляции.

Нарушенные участки изоляции восстанавливают, также проводят реконструкцию самих тепловых сетей. Так, только в этом году теплоэнергетики восстановили 12,1 км тепловой изоляции «воздушных» теплосетей. Также в рамках подготовки к нынешнему отопительному сезону белгородский филиал «Квадры» заменил в областном центре 9,6 км теплосетей подземной прокладки с использованием современной тепловой изоляции. Все эти мероприятия позволяют значительно снижать теплопотери и обеспечивают надёжность и качество теплоснабжения.

Помимо этого, филиал проводит регулярный контроль и мониторинг потерь тепловой энергии и теплоносителя. Зафиксированные фактические потери значительно меньше тех, что допускает норматив, утверждённый Минэнерго.

Замечания по состоянию изоляции, выявленные экспертами Общероссийского народного фронта, в компании учтут при формировании планов работ. Также отмечается, что тепловая сеть у железнодорожного депо по ул. Раздольная на балансе теплоснабжения филиала не числится.

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