Активисты ОНФ нашли повреждения изоляции на теплотрассах Белгорода

Нарушенные участки изоляции восстанавливают, также проводят реконструкцию самих тепловых сетей. Так, только в этом году теплоэнергетики восстановили 12,1 км тепловой изоляции «воздушных» теплосетей. Также в рамках подготовки к нынешнему отопительному сезону белгородский филиал «Квадры» заменил в областном центре 9,6 км теплосетей подземной прокладки с использованием современной тепловой изоляции. Все эти мероприятия позволяют значительно снижать теплопотери и обеспечивают надёжность и качество теплоснабжения.