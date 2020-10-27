За 9 месяцев 2020 года портфель рублевых счетов Сбербанка вырос на 24%

Posted 27 октября 2020, 10:59
Published 27 октября 2020, 10:59
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
По словам Царева, наблюдается рост текущих счетов, поскольку вкладчики стали отдавать предпочтение ликвидности сбережений, а не срочным депозитам. В январе — сентябре текущего года портфель рублевых и карточных счетов увеличился на 24% и достиг 5,6 триллиона рублей, отметил Царев. Об этом пишет newsnn.ru.
В Сбербанке объяснили, что на фоне снижения ставок по вкладам клиенты выбирают накопительные продукты, не имеющие срока размещения, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности» и пользоваться возможностями неограниченного пополнения и снятия денежных средств.
Во время пандемии коронавирусной инфекции вкладчики начали чаще открывать продукты в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам увеличилась в 1,5 раза, по текущим счетам — на 5% во время весенней волны, а в настоящее время этот показатель находится почти на уровне апреля — 77%.
Царев рассказал, что нынешний портфель пассивов физлиц достигает около 15 триллионов рублей.