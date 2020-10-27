За 9 месяцев 2020 года портфель рублевых счетов Сбербанка вырос на 24%

Во время пандемии коронавирусной инфекции вкладчики начали чаще открывать продукты в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам увеличилась в 1,5 раза, по текущим счетам — на 5% во время весенней волны, а в настоящее время этот показатель находится почти на уровне апреля — 77%.