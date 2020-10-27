bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2020, 10:59

Published 27 октября 2020, 10:59

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

За 9 месяцев 2020 года портфель рублевых счетов Сбербанка вырос на 24%

За 9 месяцев 2020 года портфель рублевых счетов Сбербанка вырос на 24%

27 октября 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев сказал, что клиенты начали больше предпочитать накопительные продукты без срока размещения, чем вклады. Так, за первые девять месяцев 2020 года портфель рублевых счетов увеличился на четверть до 5,6 триллиона рублей.

По словам Царева, наблюдается рост текущих счетов, поскольку вкладчики стали отдавать предпочтение ликвидности сбережений, а не срочным депозитам. В январе — сентябре текущего года портфель рублевых и карточных счетов увеличился на 24% и достиг 5,6 триллиона рублей, отметил Царев. Об этом пишет newsnn.ru.

В Сбербанке объяснили, что на фоне снижения ставок по вкладам клиенты выбирают накопительные продукты, не имеющие срока размещения, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности» и пользоваться возможностями неограниченного пополнения и снятия денежных средств.

Во время пандемии коронавирусной инфекции вкладчики начали чаще открывать продукты в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам увеличилась в 1,5 раза, по текущим счетам — на 5% во время весенней волны, а в настоящее время этот показатель находится почти на уровне апреля — 77%.

Царев рассказал, что нынешний портфель пассивов физлиц достигает около 15 триллионов рублей.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика