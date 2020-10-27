ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию

Продукт строится на базе MSS-услуги Angara Professional Assistance – ACR service EDR, которая включает в себя интеллектуальные инструменты «Лаборатории Касперского» и стек технологий, применяемый аналитиками Центра киберустойчивости ACRC (SOC) для выявления инцидентов информационной безопасности.
По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллионов рублей каждая. Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. При этом секвестирование бюджетов в результате эпидемии COVID-19 и рост курса доллара требуют доступных альтернатив для обеспечения непрерывного функционирования бизнеса.
Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надёжную защиту информационных активов компании, а с другой – возместит ей финансовые потери, если кибератака всё же повлечёт негативные последствия для организации или её клиентов. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить программное обеспечение на рабочих компьютерах и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC. С этого момента цифровые активы клиентов будут находиться под контролем аналитиков SOC в режиме «24 на 7».
Сервисная составляющая продукта защищает компании от программ-вымогателей, заражений вредоносным ПО, эксплуатации уязвимостей, фишинга, взлома информационных систем. Для этого эксперты-аналитики Angara Professional Assistance удаленно и круглосуточно мониторят состояние информационной инфраструктуры, а также выявляют инциденты ИБ и реагируют на них. Интеллектуальная основа сервиса по обеспечению ИБ – программное решение «Лаборатории Касперского» по защите от сложных и неизвестных угроз – Kaspersky Endpoint Detection and Response (Kaspersky EDR), а также платформа Angara Cyber Resilience Platform (ACRP), предназначенная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз. Решения обеспечивают мощную комплексную защиту рабочих станций, передовое обнаружение угроз, эффективное управление событиями безопасности и быструю реакцию на критичные инциденты.
Под страховой защитой находятся компьютерная техника, базы данных, ПО, приложения, сайты, почта, облачные сервисы, а также денежные средства и ценные бумаги на счетах в банках. Страховое возмещение предусмотрено с учётом широкого спектра рисков, а именно в случае: повреждения или утраты компьютерных, информационных, финансовых активов, перебоев в хозяйственной деятельности, расходов на расследование инцидентов ИБ и компенсации вреда клиентам страхователя, пострадавшим от утечки персональных или конфиденциальных данных.
«Сегодня от уровня информационной защищённости зависит как бесперебойная и эффективная работа бизнеса, так и его конкурентоспособность. От кризиса пострадало большое количество компаний, ситуация сильно обострила вопросы обеспечения уровня информационной безопасности в разных отраслях бизнеса. Мы на себе ощутили возникающие проблемы, и с нашими партнёрами использовали этот опыт для создания нового направления страхования киберрисков, с уникальным сервисом. Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам», – прокомментировала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.
«Благодаря нашей коллаборации со Страховым Домом ВСК и «Лабораторией Касперского» мы вывели на рынок самые современные решения по сервисной модели с подкреплённой финансовой ответственностью и за счёт этого дали возможность среднему сегменту рынка повысить уровень собственной безопасности. Со своей стороны, мы гарантируем быстрый запуск услуги, высокий уровень сервиса, а также круглосуточный мониторинг, выявление, реагирование и расследование инцидентов ИБ высококлассными экспертами Центра киберустойчивости ACRC (SOC)», – комментирует руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.
«Страхование киберрисков – действительно удобный способ укрепления защиты компаний среднего и малого бизнеса, для которых информационная безопасность не является профильным видом деятельности. Инструмент уровня EDR позволяет быстро выявлять инциденты информационной безопасности на рабочих станциях и реагировать на них, что особенно эффективно работает, когда это реализовано в таком центре реагирования на киберугрозы, как ACRC», – поделился мнением Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надёжность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.
Angara Professional Assistance (входит в группу компаний Angara) — это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP).
В фокусе компании: сервисы по модели security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержке работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.
Команда Angara Professional Assistance включает более 50 экспертов в области поддержки и мониторинга информационных инфраструктур с опытом оказания услуг для крупнейших компаний нефтегазового, финансового и государственного секторов.
Angara Cyber Resilience Center (ACRC) – собственный центр мониторинга событий ИБ и расследования инцидентов, который оказывает услуги по мониторингу и выявлению инцидентов информационной безопасности в круглосуточном режиме. В 2019 году в рамках подписанного соглашения о взаимодействии с «Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам» (НКЦКИ) ACRC стал оператором ГосСОПКА.
«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 250 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.
*Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в июне 2020 года. В нём приняли участие 5 266 IT-специалистов из 31 страны включая Россию.