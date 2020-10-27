ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию

«Сегодня от уровня информационной защищённости зависит как бесперебойная и эффективная работа бизнеса, так и его конкурентоспособность. От кризиса пострадало большое количество компаний, ситуация сильно обострила вопросы обеспечения уровня информационной безопасности в разных отраслях бизнеса. Мы на себе ощутили возникающие проблемы, и с нашими партнёрами использовали этот опыт для создания нового направления страхования киберрисков, с уникальным сервисом. Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам», – прокомментировала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.