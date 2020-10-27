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В России могут запустить ипотеку на строительство частных домов

27 октября 2020, 06:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
Глава государства Владимир Путин поручил правительству подготовить решения по поддержке индивидуального жилищного строительства. Речь об этом зашла на заседании Госсовета.

Кабмину предстоит выполнить задание до июля будущего года. В программу должна войти и схема по ипотечному кредитованию строительства частных домов, передаёт «РГ».

Кроме этого, президент РФ потребовал предоставить инициативы по реализации программ расселения аварийных домов и поддержать субсидиями низкомаржинальные проекты жилстроительства.

Регулярной оценке теперь будет подвергаться эффективность работы региональных властей в сфере улучшения жилищных условий как минимум 5 млн семей ежегодно до 2030-го. Также им предстоит нарастить темпы возведения жилья до 120 млн квадратных метров в год.

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