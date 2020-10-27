В России могут запустить ипотеку на строительство частных домов

Регулярной оценке теперь будет подвергаться эффективность работы региональных властей в сфере улучшения жилищных условий как минимум 5 млн семей ежегодно до 2030-го. Также им предстоит нарастить темпы возведения жилья до 120 млн квадратных метров в год.