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В Белгородской области ночные заведения пока продолжат работать в обычном режиме

27 октября 2020, 15:19
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому бары, рестораны, кафе и клубы должны прекратить работу на время с 23:00 до 06:00. Однако в региональном департаменте экономразвития успокоили предпринимателей: в Белгородской области такого решения пока не приняли.

Документ от Роспотребнадзора вышел 27 октября. Помимо прочего, в постановлении говорилось о том, что на время с 23:00 до 06:00 запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общепита. Соответственно, режим работы должны изменить рестораны, кафе, бары и клубы.

Такое правило ведомство установило из-за ухудшения эпидобстановки. Положения документа должны вступить в силу с 28 октября.

Однако в департаменте экономического развития Белгородской области уточнили, что решение о приостановлении деятельности в предприятиях общепита с 23:00 до 06:00 в регионе пока не принято. Это сообщение ведомство распространило среди предпринимателей, пишет Go31.

В департаменте добавили, что другие регионы принимали решение только по согласованию с территориальными управлениями Роспотребнадзора. В Белгородской области такого требования пока нет, поэтому заведения продолжают работать в прежнем режиме.

Напомним, что в документе также говорится о введении всеобщего масочного режима и усилении дезинфекции в местах массового скопления людей.

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