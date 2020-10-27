В Белгородской области ночные заведения пока продолжат работать в обычном режиме

Документ от Роспотребнадзора вышел 27 октября. Помимо прочего, в постановлении говорилось о том, что на время с 23:00 до 06:00 запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общепита. Соответственно, режим работы должны изменить рестораны, кафе, бары и клубы.