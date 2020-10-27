В Белгородской области ночные заведения пока продолжат работать в обычном режиме

Документ от Роспотребнадзора вышел 27 октября. Помимо прочего, в постановлении говорилось о том, что на время с 23:00 до 06:00 запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общепита. Соответственно, режим работы должны изменить рестораны, кафе, бары и клубы.
Такое правило ведомство установило из-за ухудшения эпидобстановки. Положения документа должны вступить в силу с 28 октября.
Однако в департаменте экономического развития Белгородской области уточнили, что решение о приостановлении деятельности в предприятиях общепита с 23:00 до 06:00 в регионе пока не принято. Это сообщение ведомство распространило среди предпринимателей, пишет Go31.
В департаменте добавили, что другие регионы принимали решение только по согласованию с территориальными управлениями Роспотребнадзора. В Белгородской области такого требования пока нет, поэтому заведения продолжают работать в прежнем режиме.
Напомним, что в документе также говорится о введении всеобщего масочного режима и усилении дезинфекции в местах массового скопления людей.