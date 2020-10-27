На ремонт автопарка администрации белгородского губернатора потратят 1 млн рублей

Автопарк администрации губернатора Белгородской области заключил госконтракт на услуги по техобслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей. Цена — 1 млн рублей. Средства возьмут из областного бюджета.
Обслуживать будут 146 машин, среди которых Lexus LS600H, Toyota Land Cruise, Mitsubishi Pajero, Nissan X-Trail, Ford, Toyota Camry, Ford Mondeo и Nissan Almera.
Согласно документации госконтракта, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта включают 319 позиций. Среди них адаптация активного стабилизатора, ABS, блока подушек безопасности, иммобилайзера, климат-контроля, круиз-контроля и руля. Также в списке услуг диагностика датчиков системы впрыска топлива, системы кондиционирования и охлаждения, замена барабана замка зажигания, бензобака, блока предохранителей, управления свечей накаливания и т. д.
Предоставит услуги индивидуальный предприниматель Максим Гнаповский. Обслуживать автопарк белгородского губернатора он будет до 31 декабря текущего года по адресу: ул. Свободная, 63.
Напомним, ранее на переоборудование автопарка администрации губернатора региона потратили 2,7 млн рублей. На газ перевели 30 автомобилей: 11 Nissan Almera и 19 Toyota Camry. Работы по переводу автопарка выполнял индивидуальный предприниматель Андрей Быков.