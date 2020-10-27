На ремонт автопарка администрации белгородского губернатора потратят 1 млн рублей

Согласно документации госконтракта, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта включают 319 позиций. Среди них адаптация активного стабилизатора, ABS, блока подушек безопасности, иммобилайзера, климат-контроля, круиз-контроля и руля. Также в списке услуг диагностика датчиков системы впрыска топлива, системы кондиционирования и охлаждения, замена барабана замка зажигания, бензобака, блока предохранителей, управления свечей накаливания и т. д.