Депздрав рассказал, почему не поставлял препарат для больной девочки из Губкина

По словам Крыловой, депздрав ведёт переписку со всеми фондами, которые есть на территории Белгородской области и за её пределами. Но из-за пандемии коронавируса в этом году произошёл сбой, и пятый месяц никто из благотворителей не откликается на просьбы о лекарственном обеспечении ребёнка.