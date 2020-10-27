Депздрав рассказал, почему не поставлял препарат для больной девочки из Губкина

У 11-летней Леры Есаковой тяжёлое заболевание — первичный иммунодефицит. Чтобы девочка жила, ей нужна постоянная заместительная терапия и препарат «Анакинра» (торговое наименование — «Кинерет»).
Депздрав Белгородской области обязали закупать ребёнку лекарства, но её родные рассказали, что Лера находится без жизненно важных уколов уже четвёртый месяц.
После проверки прокуратура обязала региональный депздрав поставить больной девочке лекарства. Ситуацию прокомментировала первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Проблема в том, что назначенный федеральным центром препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации. По существующим нормам права, мы можем приобретать за счёт средств федерального и областного бюджета только поименованные в государственных перечнях лекарственные препараты. Препарата, который нужен девочке, нет ни в одном из этих перечней. Единственное решение проблемы — привлечение внебюджетных фондов.Людмила Крылова
По словам Крыловой, депздрав ведёт переписку со всеми фондами, которые есть на территории Белгородской области и за её пределами. Но из-за пандемии коронавируса в этом году произошёл сбой, и пятый месяц никто из благотворителей не откликается на просьбы о лекарственном обеспечении ребёнка.
Также Крылова сообщила, что первые 500 тысяч рублей на препараты пожертвовал благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча. Сейчас депздрав получил подтверждение о возможном финансировании приобретения этого лекарства от компании «Металлоинвест».
Далее ведомству необходимо будет через Минздрав получить разрешение на ввоз данного препарата на территорию России. Крылова отметила, что в ближайшее время ребёнка обеспечат необходимым лекарством.