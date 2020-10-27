Белгородец за рулём фуры погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Тульской области

Авария произошла в 03:23 в Чернском районе Тульской области. На трассе в районе села Велье-Никольское водитель грузовика Hyundai 197-го региона выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo с белгородским номером, пишет издание «Заря» Чернского района.
Оба водителя — мужчины 57 и 54 лет — скончались на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняют следственные органы.
В тот же день в Старооскольском горокруге «Лада Приора» насмерть сбила 75-летнего пешехода. В Белгороде в районе остановки «Родина» столкнулись такси и маршрутный автобус, обошлось без пострадавших.