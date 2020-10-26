Политологи оценили результат работы Дегтярева на посту главы Хабаровского края

Эксперты подчеркивают, что 100 дней – это весьма непродолжительный срок для подведения итогов работы. Но при этом они делают акцент на положительных переменах в регионе. Дегтярев за небольшое время провел анализ положения дел и исследовал регион и его трудности, на базе чего он разработал дорожную карту и обозначил перспективные точки роста.