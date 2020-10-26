Политологи оценили результат работы Дегтярева на посту главы Хабаровского края

В 2020 году объемы финансирования края увеличились более чем на 21 миллион, и показатель достиг примерно 49 миллионов рублей. Деньги выделили для реализации проекта дороги Ванино — Советская Гавань. Также средства пустили на выравнивание бюджетного дефицита, покрытие недополученных доходов при пандемии, выравнивание тарифов для предприятий малого бизнеса на северных территориях края, расселение людей из аварийных домов, окончание строительства проблемных объектов, передает Prokhab.
Также глава региона приступил к активному сотрудничеству с инвесторами. Летом по его предложению был возобновлен проект по созданию горнолыжного курорта международного уровня «Хехцир» вблизи Хабаровска, а в самом краевом центре в скорой перспективе начнут работы по строительству первого в регионе технопарка. С несколькими крупными предприятиями подписали договоры о партнерстве.
Федеральную поддержку Михаил Дегтярев начал широко использовать и по другим вопросам, в частности, на решение проблем обманутых дольщиков. Так, у него получилось договориться о том, чтобы часть проблемных домов достроили за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, а остальным пострадавшим будут выплачены денежные компенсации.
«У Михаила Дегтярева получилось за недолгий период сдвинуть с «мертвой точки» решение ряда вопросов, которые ранее по некоторым причинам никак не получалось довести до конца», - сказал политический консультант Андрей Кудисов.
Кроме этого, эксперт хорошо отозвался о Дегтяреве за его способность привлечь в возглавляемый им регион крупное финансирование от Москвы, необходимое для решения большого количества проблем и развития края, и за его правильный подход к кадровой политике.
Эксперты подчеркивают, что 100 дней – это весьма непродолжительный срок для подведения итогов работы. Но при этом они делают акцент на положительных переменах в регионе. Дегтярев за небольшое время провел анализ положения дел и исследовал регион и его трудности, на базе чего он разработал дорожную карту и обозначил перспективные точки роста.