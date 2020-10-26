Под Белгородом у трёх иностранцев изъяли почти 500 рогов краснокнижного сайгака

Напомним, что в сентябре пограничники обнаружили в хозпостройке недалеко от границы в Грайворонском горокруге контрабандные товары: приборы наблюдения за местностью для бронетанковой техники, бортовые самописцы к самолётам, а также приёмник воздушного давления и т. д.