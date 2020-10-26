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Под Белгородом у трёх иностранцев изъяли почти 500 рогов краснокнижного сайгака

26 октября 2020, 09:29
Фото: ИА «Бел.Ру»
Автомобиль пограничники задержали в районе Северного. Всего в машине сотрудники ведомства обнаружили почти 500 рогов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В районе Северного пограничники остановили для досмотра автомобиль, в котором были три иностранца. Оказалось, что они перевозили 495 рогов сайгака, сообщают «Известия».

Сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали иностранцев, а груз изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в сентябре пограничники обнаружили в хозпостройке недалеко от границы в Грайворонском горокруге контрабандные товары: приборы наблюдения за местностью для бронетанковой техники, бортовые самописцы к самолётам, а также приёмник воздушного давления и т. д.

В том же горокруге сотрудники ведомства в октябре задержали граждан Афганистана и Сирии, которые пытались незаконно попасть на Украину. Мужчин задержали.

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#Новости#Иностранцы#Сайгак#Пограничники#Белгородский район#Северный#Происшествия
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