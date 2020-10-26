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Белгородские учёные разработали препарат для эффективного лечения патологий печени

26 октября 2020, 10:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
В основе лекарства — растительные компоненты. Комбинация силибина и адеметионина обладает широким спектром воздействия при патологиях печени, утверждают учёные. Препарату теперь предстоит пройти ряд тестирований.

Учёные из НИУ «БелГУ» разработали препарат, способный эффективно воздействовать на различные патологии печени. Об этом сообщили на сайте «Будущее России».

В основе лекарства — комбинация адеметионина и силибина. Первое вещество обладает гепатопротекторными свойствами. Второе содержится в экстракте расторопши пятнистой, которую часто включают в состав препаратов для защиты тканей печени.

Состав и технологию производства лекарства на базе растительных компонентов учёные госуниверситета разработали в рамках нацпроекта «Наука». Впереди у препарата — серия биофармацевтических тестов.

По оценкам исследователей, лекарство сможет занять свою нишу в практической фармации.

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