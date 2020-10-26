Белгородские учёные разработали препарат для эффективного лечения патологий печени

Учёные из НИУ «БелГУ» разработали препарат, способный эффективно воздействовать на различные патологии печени. Об этом сообщили на сайте «Будущее России».
В основе лекарства — комбинация адеметионина и силибина. Первое вещество обладает гепатопротекторными свойствами. Второе содержится в экстракте расторопши пятнистой, которую часто включают в состав препаратов для защиты тканей печени.
Состав и технологию производства лекарства на базе растительных компонентов учёные госуниверситета разработали в рамках нацпроекта «Наука». Впереди у препарата — серия биофармацевтических тестов.
По оценкам исследователей, лекарство сможет занять свою нишу в практической фармации.