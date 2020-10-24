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Оставшиеся без тепла белгородцы записали обращение к Денису Буцаеву

24 октября 2020, 11:09
Фото: группа "Разумное on-line" во "ВКонтакте"
Жители улиц Берёзовая и Станционная в посёлке Разумном просят первого заместителя губернатора помочь с вопросом отопления в их домах, а также наказать виновных должностных лиц. Обращения в районную администрацию, по словам местных жителей, не помогли.

Видеообращение опубликовали в группе «Разумное on-line» во «ВКонтакте» 24 октября. Из записи стало известно, что в многоквартирных домах на улицах Берёзовой и Станционной до сих пор нет отопления.

По словам белгородцев, их котельную РЖД демонтировали ещё в мае, новую построили, но не ввели в эксплуатацию. При этом собственники помещений получают счета за отопление, хотя по факту услуга им не оказывается.

Ответ на вопрос о том, на каком основании с них взимают деньги, жители пытались выяснить у районной администрации. Однако на обращение местного депутата в администрации Белгородского района ответили, что с 20 октября тепло в дома подаётся.

На камеру белгородцы рассказали, что в их квартирах батареи «еле тёплые», а в домах на улице Станционной отопления нет вообще. Людям приходится использовать электрические обогреватели и газ, хотя это небезопасно.

Жители улиц Берёзовой и Разумной попросили Дениса Буцаева помочь решить вопрос с отоплением, проверить районную администрацию на предмет нарушения сроков ввода в эксплуатацию построенной котельной, выпустить распоряжение о перерасчёте платы за отопление, а также восстановить дорожное покрытие, которое нарушили летом при прокладке труб.

Отопительный сезон в Белгородской области стартовал 15 октября.

Напомним, что летом жители Разумного запустили флешмоб: на камеру они зачитывали объявления местных властей об устранении проблем с водой на фоне полного её отсутствия в домах. Спустя время белгородцам ответили, что перерасчёта за воду не будет.

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