Оставшиеся без тепла белгородцы записали обращение к Денису Буцаеву

Видеообращение опубликовали в группе «Разумное on-line» во «ВКонтакте» 24 октября. Из записи стало известно, что в многоквартирных домах на улицах Берёзовой и Станционной до сих пор нет отопления.
По словам белгородцев, их котельную РЖД демонтировали ещё в мае, новую построили, но не ввели в эксплуатацию. При этом собственники помещений получают счета за отопление, хотя по факту услуга им не оказывается.
Ответ на вопрос о том, на каком основании с них взимают деньги, жители пытались выяснить у районной администрации. Однако на обращение местного депутата в администрации Белгородского района ответили, что с 20 октября тепло в дома подаётся.
На камеру белгородцы рассказали, что в их квартирах батареи «еле тёплые», а в домах на улице Станционной отопления нет вообще. Людям приходится использовать электрические обогреватели и газ, хотя это небезопасно.
Жители улиц Берёзовой и Разумной попросили Дениса Буцаева помочь решить вопрос с отоплением, проверить районную администрацию на предмет нарушения сроков ввода в эксплуатацию построенной котельной, выпустить распоряжение о перерасчёте платы за отопление, а также восстановить дорожное покрытие, которое нарушили летом при прокладке труб.
Напомним, что летом жители Разумного запустили флешмоб: на камеру они зачитывали объявления местных властей об устранении проблем с водой на фоне полного её отсутствия в домах. Спустя время белгородцам ответили, что перерасчёта за воду не будет.