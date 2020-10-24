Где в Белгородской области автоинспекторы выйдут на усиленное дежурство в выходные

В субботу и воскресенье автоинспекторы вновь выйдут в рейд на дороги Белгородской области для поиска пьяных водителей. «Сплошные отработки» 24 октября с 17:00 пройдут в Корочанском районе, с 19:00 до 03:00 — в Губкинском горокруге, с 21:00 до 03:00 — в Борисовском районе.
На следующий день на усиленное дежурство инспекторы выйдут в Краснояружском районе и Яковлевском горокруге с 06:00 до 10:00, а также в Борисовском районе с 07:00 до 12:00.
Белгородская Госавтоинспекция просит водителей соблюдать правила дорожного движения.
По итогам рейдов на минувшей неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 1200 нарушений и отстранили 52 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителя.
Напомним, что из-за нетрезвого автомобилиста и пытавшейся освободить его компании полицейским 18 октября пришлось применить оружие, никто не пострадал.