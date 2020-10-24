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Ещё одна смерть от COVID-19, люди без отопления и гибнущая рыба: итоги 24 октября

24 октября 2020, 17:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Ситуация с коронавирусом в Белгородской области лучше не становится, жители Разумного жалуются Денису Буцаеву на отсутствие отопления в их домах, а жители Корочанского района сообщают об экологическом ЧП. Подробнее о главных новостях субботы — в обзоре от ИА «Бел.Ру».

+1 умерший от коронавируса в Белгородской области

В регионе число умерших от COVID-19 увеличилось до 75. Последней жертвой был 60-летний мужчина из Белгорода. На текущей неделе это пятая смерть от коронавируса.

Всего за минувшие сутки в Белгородской области диагноз подтвердили у 96 человек. Вспышки в этот раз зарегистрировали в Белгороде, Ракитянском и Прохоровском районах.

Белгородская область на карте по распространению коронавируса вошла в «светло-красную» зону, то есть в группу регионов с неудовлетворительной обстановкой. При этом в Воронежской и Курской областях ситуация немного лучше.

Для борьбы с инфекцией в Белгороде управляющим компаниям порекомендовали ежедневно проводить санитарную обработку подъездов и прилегающих к МКД территорий.

В Белгороде от COVID-19 скончался 60-летний мужчина
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Отопления нет, но вы держитесь

Отопительный сезон в Белгородской области открыли 15 октября, однако, как оказалось, далеко не везде. Жители домов на улицах Берёзовая и Станционная в посёлке Разумное тепла так и не дождались, при этом счета за услуги они продолжают получать.

По словам белгородцев, их котельную демонтировали в мае, новую уже построили, но не запустили. В районной администрации им заявили, что тепло во все дома поступает с 20 октября.

Уставшие от общения с местными чиновниками белгородцы записали видео, адресованное Денису Буцаеву. Они просят замгубернатора решить вопрос с подачей тепла, провести проверку в администрации и наказать виновных, а также пересчитать плату за отопление.

Оставшиеся без тепла белгородцы записали обращение к Денису Буцаеву
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В реке Сухой Корень массово гибнет рыба

В Корочанском районе местные жители сняли на видео экологическое ЧП. Большое количество рыбы погибает в пустом русле.

Местные жители предполагают, что где-то перекрыли источник. О реальных причинах происшествия пока ничего не известно.

В реке в Белгородской области массово гибнет рыба
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#Новости#Общество
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