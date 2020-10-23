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Заражённые COVID-19 белгородские медики получили 40 млн рублей страховых выплат

23 октября 2020, 14:08
Фото: ИА "Бел.Ру"
деньги
Дополнительные выплаты положены только тем медикам, которые заразились коронавирусом при выполнении своих должностных обязанностей и подтвердили это на комиссии. Об этом рассказала начальник депздрава области Наталия Зубарева.

Согласно 313 указу о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным медработникам, в случае их заражения коронавирусом на работе медикам положены денежные выплаты. Их сумма составляет 68 811 рублей, сообщила 23 октября на брифинге Наталия Зубарева — глава департамента здравоохранения Белгородской области. Всего к 23 октября страховые гарантии получили 582 человека на общую сумму 40 млн 48 тыс. рублей.

Однако получить их не так просто, как многие могли подумать: собирают комиссию, выясняют, где именно инфицировался человек. Кроме того, не любому медику положена эта выплата.

В указе чётко названы категории работников, которые имеют право на эти выплаты — врачи, средний медперсонал, младший медперсонал и водители скорой помощи. Ни главные врачи, ни контингент руководителей не могут претендовать на подобные выплаты. Чтобы инфицированный сотрудник получил выплату, документально и аудитом подтверждается сам факт заболевания в процессе трудовой деятельности. Создаётся комиссия. На основании анализа документов и разбора ситуации начисляют выплату — 68 811 рублей. Наталия Зубарева, начальник департамента здравоохранения Белгородской области

Ранее заместитель Зубаревой Людмила Крылова сообщала, что на выплаты претендует 120 медицинских работников. Тогда, 19 октября, факт их контакта и заражения находился на стадии подтверждения комиссией.

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