Заражённые COVID-19 белгородские медики получили 40 млн рублей страховых выплат

В указе чётко названы категории работников, которые имеют право на эти выплаты — врачи, средний медперсонал, младший медперсонал и водители скорой помощи. Ни главные врачи, ни контингент руководителей не могут претендовать на подобные выплаты. Чтобы инфицированный сотрудник получил выплату, документально и аудитом подтверждается сам факт заболевания в процессе трудовой деятельности. Создаётся комиссия. На основании анализа документов и разбора ситуации начисляют выплату — 68 811 рублей. Наталия Зубарева, начальник департамента здравоохранения Белгородской области