Белгородцы могут узнать, легко ли быть женой Льва Толстого

Выставка «Легко ли быть женой Льва Толстого» — это монолог Софьи Андреевны о времени рядом с Львом Николаевичем. Экспозиция составлена из писем, дневниковых записей и мемуаров, которые сейчас хранятся в фондах московского музея Л. Н. Толстого, отметили в региональном управлении культуры.
Выставка создаёт образ Софьи Андреевны как помощницы мужа, матери и бабушки. Посетители смогут увидеть её обычные будни и жизнь после разлада, когда она начала заниматься поэзией, музыкой и общественной деятельностью. Рукописи дополняют фотографии, вещи и даже творческие работы Софьи Толстой.
Желающие узнать об экспозиции подробнее могут воспользоваться аудиогидом. Посетить выставку можно до 29 января 2021 года.
Возрастное ограничение: 12+