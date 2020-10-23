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Белгородцы могут узнать, легко ли быть женой Льва Толстого

23 октября 2020, 12:36
Фото: Управление культуры Белгородской области
В Белгородском литературном музее открылась выставка, посвящённая Софье Андреевне Толстой. На ней представлены фотографии и рукописи супруги великого писателя.

Выставка «Легко ли быть женой Льва Толстого» — это монолог Софьи Андреевны о времени рядом с Львом Николаевичем. Экспозиция составлена из писем, дневниковых записей и мемуаров, которые сейчас хранятся в фондах московского музея Л. Н. Толстого, отметили в региональном управлении культуры.

Выставка создаёт образ Софьи Андреевны как помощницы мужа, матери и бабушки. Посетители смогут увидеть её обычные будни и жизнь после разлада, когда она начала заниматься поэзией, музыкой и общественной деятельностью. Рукописи дополняют фотографии, вещи и даже творческие работы Софьи Толстой.

Желающие узнать об экспозиции подробнее могут воспользоваться аудиогидом. Посетить выставку можно до 29 января 2021 года.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Управление культуры Белгородской области

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