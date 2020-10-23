Белгородцы могут узнать, легко ли быть женой Льва Толстого

Выставка «Легко ли быть женой Льва Толстого» — это монолог Софьи Андреевны о времени рядом с Львом Николаевичем. Экспозиция составлена из писем, дневниковых записей и мемуаров, которые сейчас хранятся в фондах московского музея Л. Н. Толстого, отметили в региональном управлении культуры.