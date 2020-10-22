В депздраве не раскрыли имя нового главврача горбольницы № 2 Белгорода

Как сообщила первый заместитель регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, пока никакой официальной информации о том, кто будет занимать должность главного врача горбольницы № 2, нет.
У нас многих назначали, но наутро оказывалось наоборот. Анонсировать нового предполагаемого руководителя не в моей компетенции. Когда вопрос будет решён, об этом сообщат.Людмила Крылова
По данным Telegram-канала «Белгород № 1», место главврача главного ковидного госпиталя может занять бывший главврач детской областной больницы Роман Проценко. Он возглавлял её с 2014 по 2019 год.
Напомним, нынешний главный врач медучреждения Антон Бондарев уходит со своего поста 30 октября. По какой причине и куда, комментировать он отказался.
Ранее слухи о своём уходе с должности начальника департамента здравоохранения и социальной защиты прокомментировала Наталия Зубарева.