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В депздраве не раскрыли имя нового главврача горбольницы № 2 Белгорода

22 октября 2020, 13:23
Фото: ИА "БелРу"
Вопрос о том, кто займёт место главного врача горбольницы № 2 в Белгороде после ухода Антона Бондарева, журналисты задали на ежедневном брифинге. Получить ответ от представителей регионального депздрава не удалось.

Как сообщила первый заместитель регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, пока никакой официальной информации о том, кто будет занимать должность главного врача горбольницы № 2, нет.

У нас многих назначали, но наутро оказывалось наоборот. Анонсировать нового предполагаемого руководителя не в моей компетенции. Когда вопрос будет решён, об этом сообщат.Людмила Крылова

По данным Telegram-канала «Белгород № 1», место главврача главного ковидного госпиталя может занять бывший главврач детской областной больницы Роман Проценко. Он возглавлял её с 2014 по 2019 год.

Напомним, нынешний главный врач медучреждения Антон Бондарев уходит со своего поста 30 октября. По какой причине и куда, комментировать он отказался.

Ранее слухи о своём уходе с должности начальника департамента здравоохранения и социальной защиты прокомментировала Наталия Зубарева.

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#Новости#Департамент здравоохранения#Антон Бондарев#Главный врач#Горбольница №2#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
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