Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области расширят список тех, кто может получить соцжильё и землю

22 октября 2020, 08:06
Фото: ИА "БелРу"
Депутаты областной думы предлагают расширить список категорий граждан, которых не будут снимать с очереди на получение социального жилья при получении земельного участка под ИЖС.

По информации Белгородской областной думы, депутаты обсудили законопроект «О внесении изменения в статью 7 закона Белгородской области «О порядке осуществления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Согласно возможным внесённым правкам, в области увеличится список тех, кого не будут лишать социального жилья после получения участка под строительство дома. Как отметил председатель комитета облдумы по соцполитике Иван Бойченко, на сегодняшний день в регионе в очереди на жильё, если даже получают землю, остаются граждане, имеющие трёх и более детей.

В этот список планируют добавить и другие категории людей, которые уже определены федеральным законом, указом президента РФ или законом Белгородской области.

К примеру, на учёте останутся военнослужащие, совместно проживающие с ними члены их семей, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы). То есть если они получат участки для строительства дома, она также и останутся в очереди тех, кто нуждается в жилых помещениях.

Депутаты рекомендовали областной думе принять законопроект в первом чтении и принять закон области.

Материалы по теме
В Белгороде установили мемориал памяти новомученикам земли БелгородскойК Земле приближается астероид размером с футбольное полеВ отношении арендатора земли в Центральном парке Белгорода ввели наблюдение
#Новости#Земля#Депутаты#Белгородская облдума#Облдума#ИЖС#Социальное жильё#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18