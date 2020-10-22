В Белгородской области расширят список тех, кто может получить соцжильё и землю

К примеру, на учёте останутся военнослужащие, совместно проживающие с ними члены их семей, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы). То есть если они получат участки для строительства дома, она также и останутся в очереди тех, кто нуждается в жилых помещениях.