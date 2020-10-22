В Белгородской области расширят список тех, кто может получить соцжильё и землю

По информации Белгородской областной думы, депутаты обсудили законопроект «О внесении изменения в статью 7 закона Белгородской области «О порядке осуществления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
Согласно возможным внесённым правкам, в области увеличится список тех, кого не будут лишать социального жилья после получения участка под строительство дома. Как отметил председатель комитета облдумы по соцполитике Иван Бойченко, на сегодняшний день в регионе в очереди на жильё, если даже получают землю, остаются граждане, имеющие трёх и более детей.
В этот список планируют добавить и другие категории людей, которые уже определены федеральным законом, указом президента РФ или законом Белгородской области.
К примеру, на учёте останутся военнослужащие, совместно проживающие с ними члены их семей, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы). То есть если они получат участки для строительства дома, она также и останутся в очереди тех, кто нуждается в жилых помещениях.
Депутаты рекомендовали областной думе принять законопроект в первом чтении и принять закон области.