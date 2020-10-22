Ремонт дороги по улице Щорса в Белгороде планируют завершить до конца ноября

В автобусах передвигается в пять-шесть раз больше людей, чем в частном транспорте. Для индивидуального транспорта в центр мы не ухудшаем ситуацию, она остаётся такой же. Почему? Потому что мы убираем узкие места и кольца, делаем перекрёстки. Транспортное моделирование показывает, что для индивидуального транспорта в центр пропускная способность увеличивается на 6%. Несмотря на то, что остаётся одна полоса. Евгений Глаголев