Ремонт дороги по улице Щорса в Белгороде планируют завершить до конца ноября

Евгений Глаголев поделился впечатлениями от поездки по реконструированному участку улицы Щорса в Белгороде. Он сообщил, что результат превзошёл ожидания и провозная способность улицы значительно увеличилась.
По словам начальника департамента строительства и транспорта, провозную способность автомагистрали считают по количеству людей, проехавших по улице за определённый период времени. Поэтому совершенствование условий для общественного транспорта значительно улучшило этот показатель для улицы Щорса.
В автобусах передвигается в пять-шесть раз больше людей, чем в частном транспорте. Для индивидуального транспорта в центр мы не ухудшаем ситуацию, она остаётся такой же. Почему? Потому что мы убираем узкие места и кольца, делаем перекрёстки. Транспортное моделирование показывает, что для индивидуального транспорта в центр пропускная способность увеличивается на 6%. Несмотря на то, что остаётся одна полоса. Евгений Глаголев
Важным моментом реконструкции Глаголев отметил то, что дорога осталась в тех же рамках, в которых была. Не пришлось уменьшать тротуары и зоны зелёных насаждений.
Результаты покажет математика. Мы сравним результаты, которые получим после окончания реконструкции, с данными до её начала. Но результаты по первому, уже законченному участку меня очень радуют. Потому что они даже лучше, чем мы планировали. Это то, что должно происходить на всех наших улицах. Евгений Глаголев
Также Глаголев сообщил, что полностью все работы на автодороге по улице Щорса должны завершиться в конце ноября текущего года. К этому моменту транспорт сможет двигаться так, как было задумано проектировщиками. Озеленение улицы и работы по окончательному благоустройству собираются оставить на весну 2021 года.