Более трёх тысяч белгородцев выбрали единый счёт за услуги «Ростелекома»

Мы видим, что спрос на пакетные тарифы “Ростелекома” устойчиво растёт, потому что абонентам так удобнее оптимизировать свои расходы на услуги связи. Выгода очевидна, и белгородцы именно поэтому выбирают пакетные тарифы. Подключая тарифы с мобильной связью, абоненты имеют возможность перейти в “Ростелеком” со своими прежними номерами. Всего же к одному лицевому счёту можно привязать до пяти сим-карт. Это очень удобно для семьи, когда нужно оплачивать не только свои расходы на мобильную связь, но и регулярно переводить деньги на счета детей или родителей.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»