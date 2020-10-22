Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более трёх тысяч белгородцев выбрали единый счёт за услуги «Ростелекома»

22 октября 2020, 06:00
Фото: «Ростелеком»
За год более трёх тысяч абонентов «Ростелекома» в Белгородской области перешли на единый лицевой счёт, который объединяет используемые ими услуги – мобильную связь, интернет и мультимедийную платформу Wink. 85 % абонентов отдали свое предпочтение пакетным тарифам «Технологии без границ» и «Для развлечений везде».

Мы видим, что спрос на пакетные тарифы “Ростелекома” устойчиво растёт, потому что абонентам так удобнее оптимизировать свои расходы на услуги связи. Выгода очевидна, и белгородцы именно поэтому выбирают пакетные тарифы. Подключая тарифы с мобильной связью, абоненты имеют возможность перейти в “Ростелеком” со своими прежними номерами. Всего же к одному лицевому счёту можно привязать до пяти сим-карт. Это очень удобно для семьи, когда нужно оплачивать не только свои расходы на мобильную связь, но и регулярно переводить деньги на счета детей или родителей.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»

Юлия Юргулевич, жительница г. Строитель:

«Мы совсем недавно стали абонентами компании и с радостью осваиваем новые сервисы, которые теперь у нас появились. Я в восторге от интерактивного телевидения и платформы “Ростелеком Лицей”. Особенно мне нравится то, что мы можем сами управлять просмотром, и наши любимые фильмы идут без рекламы. Безусловно, очень удобно, что все услуги включены в один счёт и оплачиваются одномоментно».

Комплексное решение «Технологии без границ» за 639 рублей в месяц позволяет пользователям объединить на одном лицевом счёте домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/c, видеосервис «Wink» с максимальной выгодой в рамках акции «Включайте выгоду» и 1200 минут мобильной связи. В предложение включены также 100 Гб мобильного интернет-трафика, которые не расходуются при использовании мобильного приложения «Wink» и при общении в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber. «Ростелеком» предоставляет абонентам в аренду специальное оборудование: Wi-Fi-роутер, обеспечивающий высокую скорость беспроводного соединения, и ТВ-приставку.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

Материалы по теме
ОНФ, «Росконгресс» и «Ростелеком» запустили горячую линию по туристическому кешбэкуПрокачайте русский язык в «Ростелеком. Лицей» с главным редактором альманаха Artifex
#Новости#Ростелеком#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18