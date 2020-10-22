Белгородцев поторопили с оформлением персонального цифрового сертификата

В этом году 48 регионам страны выдадут 33 тыс. сертификатов. У белгородцев есть возможность дистанционно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, напомнили в правительстве.
Сертификаты будут выдавать в порядке очереди, где решающим фактором станет скорость подачи заявки. Оформление проходит на сайте цифровойсертификат.рф, а обучение проводится на образовательных платформах с 1 по 25 ноября.
Заявитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также постоянную или временную регистрацию в Белгородской области. В программе участвуют только граждане в возрасте от 18 лет. В IT-центре Белгородского института развития призвали внимательно заполнять формы, поскольку большое число отказов связано именно с некорректным оформлением данных.