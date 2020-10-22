Белгородцев поторопили с оформлением персонального цифрового сертификата

Заявитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также постоянную или временную регистрацию в Белгородской области. В программе участвуют только граждане в возрасте от 18 лет. В IT-центре Белгородского института развития призвали внимательно заполнять формы, поскольку большое число отказов связано именно с некорректным оформлением данных.