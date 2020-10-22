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Белгородцев поторопили с оформлением персонального цифрового сертификата

22 октября 2020, 08:56
Фото: ИА «Бел.Ру»
В правительстве Белгородской области рассказали о приёме заявок от граждан на получение персонального цифрового сертификата для бесплатного обучения по программам повышения квалификации в цифровой экономике. Сроки подачи ограничены 30 октября.

В этом году 48 регионам страны выдадут 33 тыс. сертификатов. У белгородцев есть возможность дистанционно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, напомнили в правительстве.

Сертификаты будут выдавать в порядке очереди, где решающим фактором станет скорость подачи заявки. Оформление проходит на сайте цифровойсертификат.рф, а обучение проводится на образовательных платформах с 1 по 25 ноября.

Заявитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также постоянную или временную регистрацию в Белгородской области. В программе участвуют только граждане в возрасте от 18 лет. В IT-центре Белгородского института развития призвали внимательно заполнять формы, поскольку большое число отказов связано именно с некорректным оформлением данных.

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#Новости#Повышение квалификации#Белгородская область#Цифровая экономика#Сертификат#Общество
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