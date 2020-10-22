Белгородские власти хотят отменить антиникотиновый закон

Речь идёт о документе, который вводит запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Его приняли в декабре прошлого года, причём на федеральном уровне подобного регулирования тогда не было, уточнили в думе.
Однако в июле 2020-го такой закон появился. Документ запрещает реализацию несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой табачной продукции, а также употребление её в общественных местах.
Инициативу об отмене регионального нормативного акта должны рассмотреть на заседании облдумы.