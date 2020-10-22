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Белгородские власти хотят отменить антиникотиновый закон

22 октября 2020, 10:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
Комитеты областной думы рассмотрели вопрос о признании регионального антиникотинового закона утратившим силу. Вместе с этим обсуждалось предложение отменить связанные с ним административные санкции.

Речь идёт о документе, который вводит запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Его приняли в декабре прошлого года, причём на федеральном уровне подобного регулирования тогда не было, уточнили в думе.

Однако в июле 2020-го такой закон появился. Документ запрещает реализацию несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой табачной продукции, а также употребление её в общественных местах.

Инициативу об отмене регионального нормативного акта должны рассмотреть на заседании облдумы.

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#Новости#Никотин#Дума#Белгородская область#Закон#Общество
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