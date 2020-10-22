Белгородская роженица с коронавирусом решила лечиться дома без новорождённого

В белгородском департаменте здравоохранения рассказали о том, как обстоит ситуация в шебекинском специализированном отделении для беременных и рожениц с COVID-19. Замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что по состоянию на 21 октября в медучреждении находились 12 пациенток. Пятеро из них беременные, а семь женщин успели родить и сейчас с детьми находятся под наблюдением врачей.