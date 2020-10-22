Белгородская роженица с коронавирусом решила лечиться дома без новорождённого

В белгородском департаменте здравоохранения рассказали о том, как обстоит ситуация в шебекинском специализированном отделении для беременных и рожениц с COVID-19. Замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что по состоянию на 21 октября в медучреждении находились 12 пациенток. Пятеро из них беременные, а семь женщин успели родить и сейчас с детьми находятся под наблюдением врачей.
Также она добавила, что новорождённых в отделении находится восемь. Одна из родивших пациенток отказалась оставаться в больнице и написала заявление на амбулаторное лечение. Новорождённого она оставила в отделении.
Людмила Крылова отметила, что роженица настаивала на том, чтобы врачи передали младенца её матери, но, поскольку та не является законным представителем ребёнка, юридически сделать это нельзя. Стоит отметить, что роженица сама написала заявление и знала о том, что ребёнка придётся оставить в роддоме. Забрать малыша она сможет только после полного выздоровления.