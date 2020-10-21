Водитель трактора устроил лобовое ДТП в Белгородской области

Вечером 20 октября на трассе в Яковлевском городском округе столкнулись трактор и легковой автомобиль. В ДТП пострадал только один человек.

По данным регионального УМВД, на 3-м км трассы Быковка — Дмитриевка — Бутово — Курская дуга 47-летний водитель трактора John Deere врезался во встречный ВАЗ-219010. Госпитализация потребовалась 63-летнему мужчине, который управлял легковушкой. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На ул. Константина Заслонова в Белгороде 68-летний водитель KIA Rio сбил на нерегулируемом переходе 57-летнего мужчину. Его увезли в больницу с повреждениями. В районе дома № 24 по Михайловскому шоссе в областном центре столкнулись Opel Omega и Skoda Octavia. Причиной стало нарушение дистанции, которое допустил 70-летний водитель Opel. Травмы получили мужчина за рулём Skoda и 70-летняя пассажирка первого автомобиля. Материалы по теме Под Белгородом подожгли ангар с КамАЗом и двумя тракторами На Щорса в Белгороде столкнулись автобус и трактор После аварии с трактором-погрузчиком под Белгородом в больнице оказались пять человек