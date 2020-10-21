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Водитель трактора устроил лобовое ДТП в Белгородской области

21 октября 2020, 11:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
Вечером 20 октября на трассе в Яковлевском городском округе столкнулись трактор и легковой автомобиль. В ДТП пострадал только один человек.

По данным регионального УМВД, на 3-м км трассы Быковка — Дмитриевка — Бутово — Курская дуга 47-летний водитель трактора John Deere врезался во встречный ВАЗ-219010. Госпитализация потребовалась 63-летнему мужчине, который управлял легковушкой. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На ул. Константина Заслонова в Белгороде 68-летний водитель KIA Rio сбил на нерегулируемом переходе 57-летнего мужчину. Его увезли в больницу с повреждениями.

В районе дома № 24 по Михайловскому шоссе в областном центре столкнулись Opel Omega и Skoda Octavia. Причиной стало нарушение дистанции, которое допустил 70-летний водитель Opel. Травмы получили мужчина за рулём Skoda и 70-летняя пассажирка первого автомобиля.

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#Новости#Белгород#Пешеход#ДТП#Яковлевский городской округ#Трактор#Происшествия
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