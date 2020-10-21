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Повернуть с Богданки на проспект Славы в Белгороде будет нельзя

21 октября 2020, 08:22
Фото: Бел.Ру
В областном центре попасть на проспект Славы с проспекта Богдана Хмельницкого можно будет только в объезд через улицу Пушкина. Такие манипуляции нужны для того, чтобы увеличить пропускную способность Богданки.

Руководитель департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев сообщил о том, что водителям, желающим попасть с проспекта Богдана Хмельницкого на проспект Славы, придётся ехать через улицу Пушкина.

Поворот с проспекта Богдана Хмельницкого налево на проспект Славы всё-таки закроют. Вице-губернатор Евгений Глаголев говорит, что это придётся сделать из-за того, что этот участок на Богданке — самое узкое место, и он сильно тормозит поток машин. Увеличить пропускную способность Богданки можно, если оставить две полосы движения прямо и выделенную автобусную полосу. Расширить проезжую часть не получится — пришлось бы сильно урезать тротуар.

По словам Глаголева, выехать с проспекта Богдана Хмельницкого на проспект Славы теперь будет непросто. Для этого автомобилистам придётся выезжать на улицу Преображенскую, а затем ехать по улице Пушкина, с неё и повернуть на нужный проспект. Стоит отметить, что улица Пушкина станет односторонней.

Пока все изменения не вступили в силу и систему не наладили, на проспекте Богдана Хмельницкого временно убрали знаки выделенной полосы для автобусов. Поэтому автомобилисты могут пользоваться случаем и ехать по выделенке на участке между улицей Преображенской до пересечения Богданки с проспектом Славы.

Напомним, 30 сентября на сайте мэрии появилась информация о том, что в областном центре с 20 октября запретят поворот на проспект Славы с Богданки. Однако на следующий день на брифинге мэр города Юрий Галдун сообщил корреспонденту «Бел.Ру», что редакция сослалась на недостоверный источник и точного решения в мэрии ещё не приняли. После этого заявления информацию с официального сайта мэрии удалили.

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