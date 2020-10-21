Повернуть с Богданки на проспект Славы в Белгороде будет нельзя

Напомним, 30 сентября на сайте мэрии появилась информация о том, что в областном центре с 20 октября запретят поворот на проспект Славы с Богданки. Однако на следующий день на брифинге мэр города Юрий Галдун сообщил корреспонденту «Бел.Ру», что редакция сослалась на недостоверный источник и точного решения в мэрии ещё не приняли. После этого заявления информацию с официального сайта мэрии удалили.