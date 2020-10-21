Мошенник под видом адвоката обокрал белгородку на 350 тыс. рублей

В полиции 47-летняя женщина рассказала, что неизвестный сообщил о задержании сына по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Под предлогом оказания юридических услуг и освобождения парня от уголовной ответственности аферист потребовал перевести 350 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.
Только после перевода средств белгородка поняла, что стала жертвой мошенничества. Полиция задержала подозреваемого — 37-летнего жителя одного из регионов. Деньги он получил на карту сожительницы, а подробности задержания сына женщины знал, поскольку был его знакомым.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.