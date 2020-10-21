Мошенник под видом адвоката обокрал белгородку на 350 тыс. рублей

Только после перевода средств белгородка поняла, что стала жертвой мошенничества. Полиция задержала подозреваемого — 37-летнего жителя одного из регионов. Деньги он получил на карту сожительницы, а подробности задержания сына женщины знал, поскольку был его знакомым.