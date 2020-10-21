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Кибермошенники украли у белгородцев свыше 50 миллионов рублей

21 октября 2020, 16:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
мошенники
Такую сумму правонарушители успели похитить всего за девять месяцев нынешнего года. О печальной статистике сообщила администрация Белгорода.

В Белгороде снова активизировали свою преступную деятельность кибермошенники. За девять месяцев 2020 года они украли более 50 млн рублей у жителей Белгорода.

За девять месяцев минувшего года правоохранительные органы зафиксировали 487 случаев киберкраж, а за неполный нынешний год — 915. О таких данных говорит пост администрации Белгорода в соцсети «ВКонтакте».

Белгородцам в очередной раз напомнили, что с данными банковских карт надо быть максимально аккуратными и не сообщать их посторонним. Кроме того, внимательность не помешает и во время банковских операций.

В мае этого года сообщали о ещё одной выходке кибермошенников — они создали десятки фальшивых сайтов госуслуг и планировали таким образом нажиться на выдаче пособий.

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