Кибермошенники украли у белгородцев свыше 50 миллионов рублей

В Белгороде снова активизировали свою преступную деятельность кибермошенники. За девять месяцев 2020 года они украли более 50 млн рублей у жителей Белгорода.
За девять месяцев минувшего года правоохранительные органы зафиксировали 487 случаев киберкраж, а за неполный нынешний год — 915. О таких данных говорит пост администрации Белгорода в соцсети «ВКонтакте».
Белгородцам в очередной раз напомнили, что с данными банковских карт надо быть максимально аккуратными и не сообщать их посторонним. Кроме того, внимательность не помешает и во время банковских операций.
В мае этого года сообщали о ещё одной выходке кибермошенников — они создали десятки фальшивых сайтов госуслуг и планировали таким образом нажиться на выдаче пособий.