Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России исключили введение нерабочих дней из-за коронавируса

20 октября 2020, 08:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Сценарий, при котором в России снова введут нерабочие дни в связи с эпидемией коронавируса, исключён. В Кремле считают, что «ситуация управляема».

Об отсутствии планов по локдауну говорят федеральные чиновники, ссылаясь на мнение специалистов. Так, вице-премьер Татьяна Голикова не видит необходимости в новых карантинных мерах, пишут «Новые Известия».

Аналогичного мнения придерживается глава Москвы Сергей Собянин. Вместе с этим он рекомендовал компаниям отправить треть штата на удалённую работу. В России на дистанционный формат переходят некоторые школы.

В Европе настроены не так оптимистично. К примеру, во Франции введён комендантский час. Аналогичные меры предприняли власти Словении.

Материалы по теме
Препарат от коронавируса подешевел вдвое за три месяца, но всё равно остался дорогимПатологоанатомы рассказали о влиянии коронавируса на лёгкиеПереболевший коронавирусом человек может потерять слух
#Новости#Карантин#Коронавирус#Кремль#Нерабочие дни#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18