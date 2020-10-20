В России исключили введение нерабочих дней из-за коронавируса

Об отсутствии планов по локдауну говорят федеральные чиновники, ссылаясь на мнение специалистов. Так, вице-премьер Татьяна Голикова не видит необходимости в новых карантинных мерах, пишут «Новые Известия».
Аналогичного мнения придерживается глава Москвы Сергей Собянин. Вместе с этим он рекомендовал компаниям отправить треть штата на удалённую работу. В России на дистанционный формат переходят некоторые школы.
В Европе настроены не так оптимистично. К примеру, во Франции введён комендантский час. Аналогичные меры предприняли власти Словении.