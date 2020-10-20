В Белгородской области на границе поймали двоих мужчин из Сирии

Мужчин заметили в октябре в районе Ивановки Ровеньского района и Мокрой Орловки Грайворонского горокруга. Границу пытались пересечь четыре гражданина Афганистана и двое мужчин из Сирии.
Они планировали попасть на Украину в обход установленных пунктов пропуска. Мужчин задержали, по каждому из них приняли процессуальное решение.
В пресс-службе погрануправления напоминают, что о нарушителях правил пересечения госграницы можно сообщать по телефону (4722) 508-515.
В июне 2020 года попытался незаконно выехать на Украину гражданин Нигерии. При этом спрятался мужчина от пограничников в багажнике автомобиля.
Кроме этого, сотрудники погрануправления часто сообщают о необычных находках. Так, вместе с таможенниками они нашли в грузовике 20 тыс. долларов и почти 1 млн рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В другом случае пограничники обнаружили контрабанду в хозпостройке.