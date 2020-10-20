В Белгородской области на границе поймали двоих мужчин из Сирии

Кроме этого, сотрудники погрануправления часто сообщают о необычных находках. Так, вместе с таможенниками они нашли в грузовике 20 тыс. долларов и почти 1 млн рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В другом случае пограничники обнаружили контрабанду в хозпостройке.