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В Белгородской области на границе поймали двоих мужчин из Сирии

20 октября 2020, 10:14
Фото: ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Граждане Афганистана и Сирии пытались попасть на Украину через Белгородскую область. Пограничники остановили шесть мужчин в Ровеньском районе и Грайворонском горокруге.

Мужчин заметили в октябре в районе Ивановки Ровеньского района и Мокрой Орловки Грайворонского горокруга. Границу пытались пересечь четыре гражданина Афганистана и двое мужчин из Сирии.

Они планировали попасть на Украину в обход установленных пунктов пропуска. Мужчин задержали, по каждому из них приняли процессуальное решение.

В пресс-службе погрануправления напоминают, что о нарушителях правил пересечения госграницы можно сообщать по телефону (4722) 508-515.

В июне 2020 года попытался незаконно выехать на Украину гражданин Нигерии. При этом спрятался мужчина от пограничников в багажнике автомобиля.

Кроме этого, сотрудники погрануправления часто сообщают о необычных находках. Так, вместе с таможенниками они нашли в грузовике 20 тыс. долларов и почти 1 млн рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В другом случае пограничники обнаружили контрабанду в хозпостройке.

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