Изготовитель препарата «Бингсти» прокомментировал публикацию об уплывающих миллионах

Ответ: СанПиН устанавливает требования, обязательные к исполнению. Помимо этого, руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова требует не допускать компостирования и выдерживания осадка на иловых картах, хотя данные методы предусмотрены действующими на сегодняшний момент МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов», причём в качестве гарантирующих уничтожение возбудителей. Что это, если не ограничение? Также постановлением главного санитарного врача № 97 от 29.12.2015 было внесено изменение № 1 в СанПиН 3.2.3215-14, а именно включение препаратов биологического ингибирования-стимулирования в перечень разрешённых методов дезинвазии жидкого навоза, навозных стоков и иловой фракции. Если бы СанПиН действительно не ограничивал субъекты в выборе методов дезинвазии, в подобном изменении не было бы никакого смысла. И данный факт как раз свидетельствует об «ограничительном» статусе документа.