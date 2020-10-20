Изготовитель препарата «Бингсти» прокомментировал публикацию об уплывающих миллионах

ООО НПО «Пуролат-Трейд» требует от редакции ИА «Бел.Ру» удалить материал, который, по их мнению, порочит деловую репутацию предприятия. В тексте редакции «Как в Белгородской области в канализацию уплывают миллионы рублей» описан дорогостоящий препарат «Бингсти» (3700 рублей за литр), который закупает «Белгородский водоканал» для обеззараживания сточных вод от яиц гельминтов.
Для экспертного комментирования претензий журналисты ИА «Бел.Ру» обратились к членам «Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией результатов научных исследований при Президиуме РАН», которые предоставили своё компетентное мнение.
Претензия: «На основе каких подтверждённых данных, официальных доказательств сделан вывод о том, что вещество „Бингсти“ — это фактически толчёная сушёная картофельная ботва, разбавленная в воде?».
Ответ: Подобный вывод следует как минимум из двух официальных документов. Во-первых, из ТУ 9291-001-65422887-2010 «Препарат овицидный „Пуролат — Бингсти“ на основе паслёновых», утверждённых О. А. Грибовой, которая на сегодняшний момент является одним из трёх учредителей ООО НПО «Пуролат — Трейд». Согласно данным пункта 1.2.2. вышеупомянутых ТУ, для изготовления препарата используются стебли картофеля и томатов высотой до 20 см, вода водопроводная питьевая и консервант. Кроме того, это препарат на основе высушенных и измельчённых стеблей картофеля и/или томатов. Второй документ — материал диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук «Совершенствование технологии дегельминтизации сточных вод и осадков населённых мест жидкими овицидными препаратами» того же автора О. А. Грибовой, с одной лишь разницей — использовались стебли меньшей длины (до 13 см).
Претензия: «Препарат „Бингсти“ ни в одном официальном документе не именовался как дезинфицирующее средство, не входит в Реестр дезинфицирующих средств, является не дезинфицирующим, а дезинвазионным средством».
Ответ: Замечание относительно того, что «Бингсти» не является дезинфицирующим средством, справедливо. Однако ни в одном официальном документе дезинвазионным он также не именовался. А вот то обстоятельство, что он зарегистрирован в качестве овицидного, вызывает массу вопросов. Ведь овициды — это категория пестицидов, и согласно требованиям ФЗ № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», оборот не зарегистрированных и не внесённых в перечень разрешённых пестицидов на территории РФ категорически запрещён. Однако «Бингсти» в перечне разрешённых пестицидов отсутствует.
Претензия: «Препарат „Бингсти“ не предназначен для дегельминтизации сточных вод и никогда не применялся для дегельминтизации сточных вод и осадков, поскольку не оказывает никакого воздействия на гельминты».
Ответ: Напомним название диссертации О. А. Грибовой, в которой идёт речь именно о препарате для дегельминтизации сточных вод и осадка, а также ряд статей того же автора:
Также патент РФ № 2218309 «Препарат для дегельминтизации сточных и природных вод», патентообладателем которого является не только О. А. Грибова, но и второй соучредитель компании-производителя «Бингсти» А. В. Пригодин.
Помимо этого, специалисты отметили, что дегельминтизация сточных вод и осадка невозможна не по причине отсутствия воздействия препарата на гельминтов, а по причине отсутствия гельминтов в сточных водах и осадке, у них совершенно иная среда обитания (организм носителя), а вот зародышевые элементы (инвазионный материал) могут присутствовать. Поэтому сточные воды и осадок подвергают дезинвазии, а не дегельминтизации.
Претензия: «Из статьи невозможно понять, о каких именно специалистах Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН идёт речь, непонятна сфера их аккредитации, не указаны ФИО, должности и места работы. Представленные данные по принципу приготовления препарата являются домыслом „группы экспертов“, которые никакого отношения к РАН не имеют».
Ответ: В заключении Комиссии вся вышеперечисленная информация о специалистах, участвовавших в его подготовке, указана в полном объёме. А подобный принцип изготовления препарата описан в диссертации М.Ю. Серегина «Обеззараживание сточных вод, их осадков и почвы от возбудителей гельминтозов препаратом на основе паслёна клубненосного». Также участвовавшие в подготовке заключения В.И. Данилов-Данильян и Л.И. Эльпинер не просто имели отношение к РАН, но и входили в состав Экспертного совета Российской Академии Наук.
Помимо этого есть мнение Отделения биологических наук РАН, утверждённого вице-президентом РАН академиком С.В. Сидоренко, и относительно состава «группы экспертов» Комиссии, и результата выполненной ими работы. Отделение биологических наук РАН полностью разделяет мнение Комиссии и присоединяется к её выводам о беспрецедентной некомпетентности разработчиков препарата в вопросах паразитологии в целом и гельминтологии в частности.
Претензия: «Образцов препарата „Бингсти“ Национальному исследовательскому центру „Курчатовский институт“ производитель не предоставлял. Производитель не осведомлён о том, какой именно препарат подвергался исследованию».
Ответ: Исследованию подвергался препарат, полученный от одного из предприятий ВКХ, закупавшего его для применения. Образец препарата сопровождался копией ТУ и удостоверением качества, с указанием номера партии и срока годности.
Претензия: «Автор безосновательно указал, что препарат „Бингсти“ не рекомендован СанПиН. А письмо Роспотребнадзора не ограничивает хозяйствующие субъекты в выборе методов и препаратов для дезинвазии».
Ответ: СанПиН устанавливает требования, обязательные к исполнению. Помимо этого, руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова требует не допускать компостирования и выдерживания осадка на иловых картах, хотя данные методы предусмотрены действующими на сегодняшний момент МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов», причём в качестве гарантирующих уничтожение возбудителей. Что это, если не ограничение? Также постановлением главного санитарного врача № 97 от 29.12.2015 было внесено изменение № 1 в СанПиН 3.2.3215-14, а именно включение препаратов биологического ингибирования-стимулирования в перечень разрешённых методов дезинвазии жидкого навоза, навозных стоков и иловой фракции. Если бы СанПиН действительно не ограничивал субъекты в выборе методов дезинвазии, в подобном изменении не было бы никакого смысла. И данный факт как раз свидетельствует об «ограничительном» статусе документа.
Претензия: «В письме Роспотребнадзора № 01/14120-2018-15 от 30.10.2018 указано, что иловые карты никогда не являлись методом дезинвазии осадка сточных вод».
Ответ: Иловые карты — это инженерные сооружения, они не могут быть методом дезинвазии по определению. А вот подсушивание осадка на иловых площадках в течение определённого времени (в зависимости от климатической зоны) в целях обеззараживания от возбудителей паразитарных болезней (цитата из нормативного документа) допускалась и предыдущей версией СанПиН (СанПиН 3.2.1333-03), и вышеупомянутыми МУ 3.2.1022-01.
Претензия: «Автор упоминает, что неэффективность препарата подтвердили и ветеринарные врачи. Просим указать, что данная информация не является мнением ветеринарных врачей».
Ответ: Редакция не имеет права утверждать, что руководители «Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина» не являются ветеринарными врачами.
Претензия: Автор указывает надуманное утверждение о том, что результаты всех исследований вещества являются неудовлетворительными. ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 25 декабря 2013 года исследовал препарат «Бингсти» (отчёт от 25.12.2013). Результатом указанного исследования является вывод о том, что в результате исследования проб вещества установлена 100% смертность яиц описторхов.
Ответ: Любое подобное исследование начинается с идентификации препарата, его описания, указания партии, срока годности и т.д. Отсутствует упоминание методики, по которой проводилось исследование (упомянута лишь методика определения жизнеспособности яиц). Также имеются вопросы к результатам исследования, но не к относительному проценту гибели яиц паразитов, а к минимальной рабочей концентрации, которая, согласно данным отчёта, составляет 1/10 000 000 000. То есть 1 л препарата на 10 000 000 тонн воды, что в 500 раз меньше, чем рекомендовано инструкцией по применению (1 л на 20 000 тонн). В данной связи возникает очередной вопрос: «На каком основании производитель настолько завышает для потребителя требуемый расход препарата»?
Претензия: Препарат «Бингсти» никогда не разрабатывался на кафедре «Водоснабжения и водоотведения» РГСУ. Указанная информация является ложной.
Ответ: В очередной раз хочется обратить внимание на диссертацию О.А. Грибовой, выполненной на этой кафедре. Целью данной работы заявлены (цитата): «Разработка, совершенствование и внедрение технологии дегельминтизации коммунальных сточных вод и их осадков жидкими овицидными препаратами. Остальные претензии в данном пункте – повторение предыдущих.