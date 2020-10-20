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Белгородские зоопарк и динопарк стали бесплатными для детей

20 октября 2020, 10:32
Фото: пресс-служба ГК Агро-Белогорье
Администрация зоопарка и динопарка решила сделать маленьким гостям подарок в преддверии осенних каникул и зимнего перерыва в работе. До конца октября вход для детей до 14 лет будет бесплатным.

Руководство парков заявляет, что на территории действуют все необходимые меры безопасности: регулярная дезинфекция, социальная дистанция и напоминания о необходимости обработки рук. Гендиректор объектов Денис Савельев заметил, что бесплатное посещение позволит детям и родителям приятно провести время на свежем воздухе.

На зимнее время динопарк закрывается, поскольку механизмы и кожа обитателей не переносят холод. Савельев не исключил, что в этом году зоопарк тоже может уйти на каникулы до весны. Окончательного решения пока нет, а у белгородцев ещё есть время побывать в гостях у диких животных.

Для бесплатного посещения парков детям до 14 лет нужно иметь при себе документ, подтверждающий возраст. С 15 октября объекты открыты с 10 до 18 часов.

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