Белгородские зоопарк и динопарк стали бесплатными для детей

На зимнее время динопарк закрывается, поскольку механизмы и кожа обитателей не переносят холод. Савельев не исключил, что в этом году зоопарк тоже может уйти на каникулы до весны. Окончательного решения пока нет, а у белгородцев ещё есть время побывать в гостях у диких животных.