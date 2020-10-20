Белгородские зоопарк и динопарк стали бесплатными для детей

Руководство парков заявляет, что на территории действуют все необходимые меры безопасности: регулярная дезинфекция, социальная дистанция и напоминания о необходимости обработки рук. Гендиректор объектов Денис Савельев заметил, что бесплатное посещение позволит детям и родителям приятно провести время на свежем воздухе.
На зимнее время динопарк закрывается, поскольку механизмы и кожа обитателей не переносят холод. Савельев не исключил, что в этом году зоопарк тоже может уйти на каникулы до весны. Окончательного решения пока нет, а у белгородцев ещё есть время побывать в гостях у диких животных.
Для бесплатного посещения парков детям до 14 лет нужно иметь при себе документ, подтверждающий возраст. С 15 октября объекты открыты с 10 до 18 часов.