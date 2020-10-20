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238 белгородцев получили новые квартиры или компенсации взамен аварийного жилья

20 октября 2020, 08:54
Фото: ИА «Бел.Ру»
Всего в регионе в текущем году должны переселить 912 человек по профильному нацпроекту. Обойдётся это в 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области в 2020 году 238 человек получили новые квартиры или денежную компенсацию взамен аварийного жилья. Таким образом, освободились 104 аварийных дома площадью более 4 тыс. кв. м.

В текущем году всего должны расселить 912 белгородцев из зданий общей площадью более 14 тыс. кв. м. Речь идёт об аварийных домах в пяти горокругах и в восьми районах. Обойдётся это в 400 млн рублей — средства регионального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Граждан переселяют из аварийного жилья по нацпроекту «Жильё и городская среда» и по региональным адресным программам.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, общая площадь аварийного жилищного фонда на 2019–2025 гг. составляет более 118 тыс. кв. м. Планируется переселить около 6 тыс. человек из 234 аварийных домов. На эти цели потратят 5 млрд рублей.

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#Новости#Нацпроект#Белгородская область#Аварийное жилье#Касается каждого#Общество
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