238 белгородцев получили новые квартиры или компенсации взамен аварийного жилья

В Белгородской области в 2020 году 238 человек получили новые квартиры или денежную компенсацию взамен аварийного жилья. Таким образом, освободились 104 аварийных дома площадью более 4 тыс. кв. м.
В текущем году всего должны расселить 912 белгородцев из зданий общей площадью более 14 тыс. кв. м. Речь идёт об аварийных домах в пяти горокругах и в восьми районах. Обойдётся это в 400 млн рублей — средства регионального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Граждан переселяют из аварийного жилья по нацпроекту «Жильё и городская среда» и по региональным адресным программам.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, общая площадь аварийного жилищного фонда на 2019–2025 гг. составляет более 118 тыс. кв. м. Планируется переселить около 6 тыс. человек из 234 аварийных домов. На эти цели потратят 5 млрд рублей.