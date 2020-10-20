238 белгородцев получили новые квартиры или компенсации взамен аварийного жилья

В текущем году всего должны расселить 912 белгородцев из зданий общей площадью более 14 тыс. кв. м. Речь идёт об аварийных домах в пяти горокругах и в восьми районах. Обойдётся это в 400 млн рублей — средства регионального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.